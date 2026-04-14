Wanna One出身ペ・ジニョンの実弟、ショートトラック韓国代表に選出！微笑ましい兄弟愛を告白

Wanna OneとCIX出身の歌手ペ・ジニョンの実弟が、ショートトラックスピードスケートの韓国国家代表に選出され、話題を集めている。

ペ・ジニョンの弟であるペ・ソチャンは、4月12日にソウル・木洞（モクドン）アイスリンクで開催された2026-2027シーズンショートトラック代表選考会で男子総合3位に入り、韓国代表に選出された。

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これにより彼は、次期シーズンの国際スケート連盟（ISU）ワールドツアーなど、主要な国際大会でリレーメンバーとして活躍する予定だ。

（写真提供＝OSEN、ペ・ソチャンInstagram）ペ・ジニョン、ペ・ソチャン

特に今回の選出は、ペ・ソチャンにとって初のシニア国家代表入りという点で大きな意味を持つ。彼は以前、FISUワールドユニバーシティゲームズにて金・銀・銅メダルをそれぞれ1つずつ獲得し、その可能性を証明していた。

選出と共に、「ペ・ジニョンの弟」という事実も再び注目を集めている。 ペ・ソチャンはインタビューで「子供の頃は兄のせいで注目されることがストレスだったが、今はむしろ嬉しい」と率直な心境を明かした。続けて「最近はほとんど兄の家で過ごしている。兄がとても喜んで祝福してくれたので、さらに気分が良い」と付け加え、心温まる兄弟愛を見せた。

また「兄と同じくらい有名になるのは簡単ではないと思う」としながらも「一生懸命頑張りたい」と覚悟を語った。

一方、ペ・ジニョンは2017年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2を通じてWanna Oneとしてデビューし、絶大な人気を博した。Wanna Oneの解散後、ボーイズグループCIXとして再デビューして活動し、最近ではソロアーティストとして新たなスタートを切った。

（記事提供＝OSEN）