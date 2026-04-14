５連敗中の浦和は１４日、次節鹿島戦（１８日・アウェー）に向け、さいたま市内で公開練習を行った。ＰＫ戦の末に敗れた前節の東京Ｖで、今季４点目となるゴールを決めたＦＷ肥田野蓮治は「チームとしてやっていることは間違っていないと思う。東京Ｖ戦も７０分ぐらいまでは、完璧なゲーム運びだったが、残り２０分で失速してしまった。そこに自分が（交代後で）いないことは悔しいし、９０分間走りきる体力をつけて、（試合終了の）笛が鳴るまでピッチに立ち続けられる選手にならなきゃいけない」と表情を引き締めた。

東京Ｖ戦では、後半１分にＭＦサビオのスルーパスに抜け出し、左足での正確なフィニッシュをみせた肥田野。一気に相手を振り切った爆発的なスピードは、Ｊリーグの記録には反映されていないが、チームの計測では時速３５・７７キロをマークした。Ｊリーグの今季トップスピードの最速は、ＦＣ東京のＦＷマルセロ・ヒアンがマークした３５・２キロ。肥田野は“非公式”ながら、Ｊリーグでトップのスピードを出したことになる。

一方で「シュート数を増やさなきゃいけない、とずっと感じています。得点ランキングが上の選手を見ていると、（シュート）本数が多い。自分ももっと（足を）振っていかないといけないし、もっとゴールに貪欲にならないといけない」と話した肥田野。現在、Ｊ１の得点ランキングトップは鹿島ＦＷレオセアラら６ゴールの５人。レオセアラは１試合の平均シュート数が２・９本（リーグ５位）で、肥田野の１・２本の倍以上のシュートを放っている。

東地区の６位と苦しむ浦和で、チーム最多のゴール数を誇る肥田野。「一人でチームの状況を変えられる選手になりたい」と語る大卒ルーキーが、首位鹿島戦でも勝敗を左右する存在となる。