米プロバスケットボールNBAロサンゼルス・レイカーズの八村塁（28）が日本時間13日、ジャズ戦でチーム最多タイの22得点、10リバウンドをマーク。今季最終戦で初のダブルダブル（2ケタ得点、リバウンド）を決め、チームの快勝に貢献した。

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4年連続66回目のプレーオフ（PО）進出を果たしたレイカーズは、19日からのPО初戦でロケッツと対戦する。

レギュラーシーズン終盤のレイカーズは故障者が続出。早々とPО進出を決めていたとはいえ、レブロン・ジェームズ（41）、ルカ・ドンチッチ（27）らの主力を欠いたこともあり、厳しい4位争いを強いられた。8日のサンダー戦は、八村中心のメンバーで臨みながら、八村自身、不甲斐ないプレーが続き、ジョッシュ・レディック・ヘッドコーチ（HC）から第1ピリオド途中で懲罰交代を命じられたこともあった。

レディックHCは主力不在の中、PОに向けてチームを引き締める狙いがあったようだ。HCの狙い通り、気を取り直した八村はその後、別人のようなパフォーマンスを発揮し、最終戦のダブルダブルにつなげた。

NBAではPОで堅調な働きをした選手を6月のファイナルで活躍した選手も含めて「ミスター・ジューン」と称えられる。大舞台で強さを発揮するタイプの八村は今回のPОで「ミスター・ジューン」になる可能性はある。

八村はNBA2年目、ウィザーズ時代の21年、初めて出場したPОでシクサーズに初戦で敗退したものの、自身は5試合中、2試合で20得点以上をマーク。レイカーズに移籍した23年のPОではグリズリーズとの初戦でスタメンを外れながら、チーム最多の29得点を挙げた。PОでベンチ出場から25得点以上を記録したのは、レ軍では96年のマジック・ジョンソン以来の快挙だった。

今季限りで契約が切れることもあり、HCによる懲罰交代に発奮。今回のプレーオフでは、レブロン、ドンチッチ顔負けのパフォーマンスで爪痕を残しそうだ。