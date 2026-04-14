◆米大リーグ ドジャース４―０メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・メッツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。４打数ノーヒットに終わったが、初回の第１打席で右肩付近に死球を受け、連続試合出塁を球団史上４位タイとなる「４７」に伸ばした。チームはロブレスキが自己最長の８回２安打無失点の快投を見せ、今季初の連敗を阻止した。

試合後、大谷はクラブハウスで右肩に正方形で一辺１０センチほどの湿布を貼っていたが、スタッフらに笑顔を見せていた。ロバーツ監督は「おそらく打撲だが影響はないと思う。明日が登板でなくてよかった」と安堵の表情を浮かべた。

この日は３試合連続の先頭打者アーチがかかっていたが、左腕ピーターソンの３球目、９４マイル（約１５１・３キロ）シンカーが右肩付近を直撃。苦もんの表情を浮かべながら一塁に向かった。続くタッカーの四球で二塁に進むと遊撃・リンドアから死球を受けた箇所をスリスリされ、笑顔を浮かべた大谷。３番スミスの中前適時打で二塁から一気に生還した際も影響を感じさせない激走を見せた。

心配したマクギネス投手コーチ、中島トレーナー、アルバート・トレーナーらがベンチに帰ってきた大谷の元に集まったが、大谷は笑顔で右肩付近に左手を当て、右肩をグルグル回した後にストレッチ。その後中島トレーナーと一度ベンチ裏に下がったが、すぐに戻ってきて試合に出続けた。１５日（同１６日）の同戦では投手としても先発する二刀流出場の予定で、この日の試合前にはブルペン入りして２９球を投げ込んでいた。