乃木坂46の川粼桜さんが、1st写真集『エチュード』の発売記念記者会見を行いました。



【写真を見る】【 乃木坂46・川粼桜 】 大学卒業で「肩の荷が下りた」 今後は「制服モノの作品に出るのが夢」 学生役に意欲





すでに写真集を見た乃木坂メンバーもいるそうで、川粼さんは狷唄だと、菅原咲月ちゃんと一ノ瀬美空ちゃんが、たくさん感想を伝えてくれた瓩函⊂亟蕕琶鷙陝狄原咲月ちゃんは「女の子の憧れが詰まっている写真集だね」って言ってくれたり、一ノ瀬美空ちゃんは「自分の一番好きな写真集だった」と言ってくれたのがすごく嬉しかった瓩函喜びを語りました。







今年3月には大学を卒業したことを発表していた川粼さん。牴弾したばかりのころは、本当に毎日課題と振り覚えに追われていて、いっぱいいっぱいだった。大学を4年で卒業できたことが自信に繋がった。やり遂げられて良かった瓩函大学生活を振り返っていました。







今後の目標を聞かれると、犧２鵑亮命申犬魴个董△笋辰僂衂集修鬚垢襪海箸好きだなと思った。乃木坂のメンバーとしても、表現の幅を広げていけたら瓩函⇔篭い眼差し。爐芝居に挑戦したい。制服モノの映画とかドラマを観るのが好きだったので、制服モノの作品に出るのが一つの夢です。ラブコメとかも大好き瓩函学生役などの映像作品への出演へ夢を膨らませていました。







また、今月17日には23歳の誕生日を迎える川粼さん。牾萋阿鮖呂瓩討らずっと大学があった生活だった。少し肩の荷が下りた状態。活動一本に絞れることがすごく嬉しい。楽しみな気持ちでいっぱいです瓩函意気込んでいました。







【担当：芸能情報ステーション】