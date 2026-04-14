お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（40）が13日深夜放送のテレビ東京「SnowMan向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（月曜深夜0・30）に出演。人気絶頂の5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」の佐野勇斗（28）のプレゼント事情に絶句する場面があった。

番組ではM!LKメンバーの1週間に密着。山中柔太朗は「これが佐野さんからおととしもらったプレゼントですね」と私服を紹介。「佐野さんいいニットとかくれるから、お返しどうしようってみんな大変です」と語った。

これを受け佐野は「僕は、自分があげたいものあげようかな、みたいな」と自身の“プレゼント癖”についてトーク。スタッフから「マネジャーさんにも高いものを買ってあげてるって」と振られると「それ嫌なんですよ、なんか金持ってるキャラみたいになってるの嫌なんですよ」としながら「巷では『洗濯機おじさん』って呼ばれてる。洗濯機あげすぎて」と告白。

「（曽野）舜太への洗濯機と、ここにいる人への洗濯機」と隣に同席しているマネジャーを指さし笑顔。「次は日本で一番いいドライヤーあげようかなと。早く髪の毛乾くように。みんなの時間を作り出してあげたい」と語った。

このVTRに向井は「マジ！？」「スゴ！！」と大興奮。「いや、ちょっとえげつない話だね」と驚きを隠せない様子だった。