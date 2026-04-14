自民・有村総務会長「防衛省も課題がないと言っているとの回答」 党大会での制服自衛官による国歌斉唱　中道・重徳国対委員長「自民が自制心を持って判断すべき」と苦言

12日に行われた自民党大会で、陸上自衛官が制服を着用して国歌斉唱したことについて、自民党の有村総務会長は14日の会見で「誤解が生じないようにしっかりと説明責任を果たしていきたい」と表明した。

有村氏は、「自民党側の発案や要請ではなく、党大会の演出等を企画している業者側から推薦が上がっていた」としたうえで、「当該業者に対して、現役の自衛官が国歌を斉唱することについて課題がないかを確認したところ、防衛省も課題がないと言っているとの回答があって話を進めることになった」と経緯を明かした。

そして、国歌斉唱の後に党員が合唱した自民党歌については自衛官に「歌っていただいたこともない」として、有村氏は「応援しているとか頑張れといった自民党に対するコメントも一切なく、ただただ国歌を純粋に歌っていただいた」と強調し、「自衛隊の服務規程には抵触しない」との考えを示した。

「（自衛隊の）政治的中立性を問題視する声も上がってくるかと思うが、問題なかったのか。軽率な行動だと思う」との記者の質問に対し、有村氏は「ソプラノ歌手としてお受けいただいたということで、そういう意味では誤解が生じないようにしっかりと説明責任を果たしていきたい」と応じた。

有村氏は、「緊張感に欠ける部分があるのではないか」との記者の指摘に、「ご指摘を受け止める」としたうえで、「これだけ質問が出るということ自体、今後の糧にしたい」と述べた。

一方、中道改革連合の重徳国会対策委員長は、14日の党代議士会で「自衛隊は国民からの信頼を得ている公の存在だ」としたうえで、「一政党がそこに対して何らかの一点においても疑念を招くようなことをしてしまったら、自衛隊そのものに対する国民的信頼を損ねることになりかねない」と指摘した。

重徳氏は、自民党が自制心を持って理性ある判断をすべきだとの考えを示し、「自衛隊・自衛隊員の皆さんを巻き込まないようにしていただきたい」と苦言を呈した。