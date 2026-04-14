アイアンを打った後のターフをチェック！ その形で、スイングの良し悪しが診断できる【長いインパクトゾーンを作ろう】
アイアンを打った後のターフをチェックしてみたことはあるだろうか。実はそのターフの形を見るだけで、自分のスイングが正しいかどうかが一目瞭然になる。
【漫画】ターフの形でスイングがチェックできる理由を、イラストでわかりやすく解説
かつて世界一に輝いた宮里藍の父であり、コーチの宮里優氏が勧めるドリルがある。ショートアイアンを使い、ボールをプレーヤーから見て左右に2つ置く。2つの間に球3個分ぐらいのスペースを空けよう。この2球を同時に打つ練習だ。ショートアイアンを使うのには理由がある。「ロフトがないクラブだと、右の球が左の球に当たってしまう。ショートアイアンはロフトがあるぶん、右の球が浮いて左の球の上を通過してくれるんです」と宮里コーチは言う。インパクトゾーンが短い人がこのドリルをやると、顕著な違いが現れる。最初にヒットした右の球は比較的まっすぐ飛ぶが、後にヒットした左の球は低く左へと抜けてしまう。なぜそうなるのか。「インパクトゾーンが短いと、クラブヘッドが最下点を過ぎてから2球目に当たることになります。ヘッドが既にターンし始めているため、フェースが左を向いた状態でボールに当たり、低く左へ飛ぶのです」。正しく打てているときは、2球ともほぼ同じ方向に飛んでいく。インパクトゾーンが長く保たれている証拠だ。そしてターフにも答えが出る。良いターフは、ボールの前方に向かってスパッと薄く長く取れる。一方、インパクトゾーンが短いスイングでは、ターフがお米の粒のようにいびつで短くなってしまう。「面積が小さく、形が整っていないターフは、クラブが正しい軌道を通っていないサインです」と宮里コーチは言い切る。球の高さにも注目したい。左の球がハーフトップのように低すぎる弾道であれば、インパクトゾーンが短い典型的なサイン。右の球を打った後、ヘッドが浮いてきてしまっている証拠なのだ。次のラウンドやレンジ練習で、ぜひこのドリルを試してみてほしい。ターフの形が変わったとき、スイングが確実に進化している証になる。??宮里 優29歳でゴルフをはじめ、独学でゴルフ理論を構築。36歳の時に男子プロトーナメントの大京オープンにアマチュアとして出場。その後、ティーチングプロの道を歩む。子供たちと一緒に楽しみたいとやらせたゴルフだが、結果的に聖志・優作・藍の3人共プロゴルファーの道を選んだ。※2球同時打ちは周囲の安全を十分に確認し、練習場など適切な環境でよく注意して行ってください。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「インから下ろしたい」のに「インに上げちゃダメ」なの!? この謎が解ければ、ちゃんと球がつかまる
ロブショットはしっかり振らないとダメなのに、飛び過ぎが怖くて緩む……上手い人がよく言う『飛ばない構え』とは？
アイアンでダフる人必見！ フェースのどこで打とうとしているか？ 大事なのはスコアライン下3本のみ
ダフらせたのにダフらない!?『バンスを滑らせる』打ち方は意外と簡単【アプローチ強化計画】
左ヒジが引ける“情けないフォロー”を卒業！ ビッグフォローを作れる『ノーテークバックドリル』がオススメ
【漫画】ターフの形でスイングがチェックできる理由を、イラストでわかりやすく解説
かつて世界一に輝いた宮里藍の父であり、コーチの宮里優氏が勧めるドリルがある。ショートアイアンを使い、ボールをプレーヤーから見て左右に2つ置く。2つの間に球3個分ぐらいのスペースを空けよう。この2球を同時に打つ練習だ。ショートアイアンを使うのには理由がある。「ロフトがないクラブだと、右の球が左の球に当たってしまう。ショートアイアンはロフトがあるぶん、右の球が浮いて左の球の上を通過してくれるんです」と宮里コーチは言う。インパクトゾーンが短い人がこのドリルをやると、顕著な違いが現れる。最初にヒットした右の球は比較的まっすぐ飛ぶが、後にヒットした左の球は低く左へと抜けてしまう。なぜそうなるのか。「インパクトゾーンが短いと、クラブヘッドが最下点を過ぎてから2球目に当たることになります。ヘッドが既にターンし始めているため、フェースが左を向いた状態でボールに当たり、低く左へ飛ぶのです」。正しく打てているときは、2球ともほぼ同じ方向に飛んでいく。インパクトゾーンが長く保たれている証拠だ。そしてターフにも答えが出る。良いターフは、ボールの前方に向かってスパッと薄く長く取れる。一方、インパクトゾーンが短いスイングでは、ターフがお米の粒のようにいびつで短くなってしまう。「面積が小さく、形が整っていないターフは、クラブが正しい軌道を通っていないサインです」と宮里コーチは言い切る。球の高さにも注目したい。左の球がハーフトップのように低すぎる弾道であれば、インパクトゾーンが短い典型的なサイン。右の球を打った後、ヘッドが浮いてきてしまっている証拠なのだ。次のラウンドやレンジ練習で、ぜひこのドリルを試してみてほしい。ターフの形が変わったとき、スイングが確実に進化している証になる。??宮里 優29歳でゴルフをはじめ、独学でゴルフ理論を構築。36歳の時に男子プロトーナメントの大京オープンにアマチュアとして出場。その後、ティーチングプロの道を歩む。子供たちと一緒に楽しみたいとやらせたゴルフだが、結果的に聖志・優作・藍の3人共プロゴルファーの道を選んだ。※2球同時打ちは周囲の安全を十分に確認し、練習場など適切な環境でよく注意して行ってください。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「インから下ろしたい」のに「インに上げちゃダメ」なの!? この謎が解ければ、ちゃんと球がつかまる
ロブショットはしっかり振らないとダメなのに、飛び過ぎが怖くて緩む……上手い人がよく言う『飛ばない構え』とは？
アイアンでダフる人必見！ フェースのどこで打とうとしているか？ 大事なのはスコアライン下3本のみ
ダフらせたのにダフらない!?『バンスを滑らせる』打ち方は意外と簡単【アプローチ強化計画】
左ヒジが引ける“情けないフォロー”を卒業！ ビッグフォローを作れる『ノーテークバックドリル』がオススメ