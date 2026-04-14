来週開催の男子ゴルフ「前澤杯」 賞金総額は2億円に正式決定
日本ゴルフツアー機構（JGTO）は14日、「前澤杯 MAEZAWA CUP」（4月23〜26日/千葉県・MZ GOLF CLUB）の賞金総額を2億円に正式決定したと発表した。
【写真】総額20億円超!? 前澤杯のスーパーカーがヤバい
同大会は、昨年末のスケジュール発表時点では「最大2億円」とされていたが、今回の発表で満額となる2億円での開催が確定した。優勝ポイントは、賞金プレミアムポイントの適用により通常より10％加算され、550ポイントとなる。実業家の前澤友作氏が企画する今大会は「男子ゴルフ界に活気を」という理念のもと、4月13日から22日まで行われるプロアマ戦（1組100万円〜）に加え、数億円規模のハイパーカー展示、100人のラウンドガール帯同など、多彩なコンテンツが予定されている。また、4月23日（木）から26日（日）の本戦は、より多くの人に観戦機会を提供するため“完全無料化”。最大2万人の来場を見込み、ゴルフ観戦経験のない層にも門戸を開く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】脚線美が際立ちます ラウンドガールフォト集
国内男子ツアー 2026年スケジュール
最新！ 男子賞金ランキング
マスターズ優勝のマキロイは7億円を獲得 12位の松山英樹はいくら稼いだ？
渋野日向子ら出場 米女子LA大会の出場者一覧
【写真】総額20億円超!? 前澤杯のスーパーカーがヤバい
同大会は、昨年末のスケジュール発表時点では「最大2億円」とされていたが、今回の発表で満額となる2億円での開催が確定した。優勝ポイントは、賞金プレミアムポイントの適用により通常より10％加算され、550ポイントとなる。実業家の前澤友作氏が企画する今大会は「男子ゴルフ界に活気を」という理念のもと、4月13日から22日まで行われるプロアマ戦（1組100万円〜）に加え、数億円規模のハイパーカー展示、100人のラウンドガール帯同など、多彩なコンテンツが予定されている。また、4月23日（木）から26日（日）の本戦は、より多くの人に観戦機会を提供するため“完全無料化”。最大2万人の来場を見込み、ゴルフ観戦経験のない層にも門戸を開く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】脚線美が際立ちます ラウンドガールフォト集
国内男子ツアー 2026年スケジュール
最新！ 男子賞金ランキング
マスターズ優勝のマキロイは7億円を獲得 12位の松山英樹はいくら稼いだ？
渋野日向子ら出場 米女子LA大会の出場者一覧