乃木坂46川崎桜、梅澤美波卒業に寂しさ実感「頼もしい後輩になりたい」意気込み語る【エチュード】
【モデルプレス＝2026/04/14】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日、同日発売の1st写真集『エチュード』（新潮社）の発売記念記者会見に出席。同グループのキャプテンである梅澤美波の卒業について語った。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、透明感溢れる姿
5月21日に東京ドームで開催する「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」をもってグループを卒業する梅澤について聞かれた川崎。
「梅澤さんとの最後の現場が1つずつ終わっていくのを最近一緒にいて実感してすごく寂しいんですけど、笑顔で安心して卒業を迎えていただけるように、今は少しでも頼もしい後輩になりたいなと思っています」と意気込みを語った。
写真集の撮影は、川崎がかねてより憧れていたフランスのニースとパリの2都市で実施。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った1冊となっている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、透明感溢れる姿
◆川崎桜「頼もしい後輩になりたい」意気込み語る
5月21日に東京ドームで開催する「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」をもってグループを卒業する梅澤について聞かれた川崎。
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
写真集の撮影は、川崎がかねてより憧れていたフランスのニースとパリの2都市で実施。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った1冊となっている。（modelpress編集部）
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