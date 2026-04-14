≠ME鈴木瞳美、ミニボトムから圧巻美脚輝く「リアルプリンセス」「スタイルレベチ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/14】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の鈴木瞳美が4月12日、自身のInstagramを更新。ミニボトムのガーリーなコーディネートを公開した。
【写真】25歳指原プロデュースアイドル「脚長くて綺麗すぎる」抜群スタイル際立つミニ丈姿
鈴木は「Princess coordinate」とコメントし、写真を公開。頭にティアラをつけ、裾がふわっと広がった黒いノースリーブチュニックに白いフリルのミニボトムを合わせたコーディネートで、スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「リアルプリンセス」「ビジュ最強」「スタイルレベチ」「脚長くて綺麗すぎる」「破壊力すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳指原プロデュースアイドル「脚長くて綺麗すぎる」抜群スタイル際立つミニ丈姿
◆鈴木瞳美、ミニボトムから美脚スラリ
鈴木は「Princess coordinate」とコメントし、写真を公開。頭にティアラをつけ、裾がふわっと広がった黒いノースリーブチュニックに白いフリルのミニボトムを合わせたコーディネートで、スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を見せている。
◆鈴木瞳美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「リアルプリンセス」「ビジュ最強」「スタイルレベチ」「脚長くて綺麗すぎる」「破壊力すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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