LA移住の人気モデル、鏡越しに際立つ美脚披露「アングルカッコよすぎ」「全てがおしゃれ」
【モデルプレス＝2026/04/14】モデルの岩堀せりが4月13日、自身のInstagramを更新。ショップでのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】GLAYメンバーの48歳妻「アングルカッコよすぎ」鏡越しに際立つ美脚
岩堀は、湯呑の絵文字を添えて写真を複数枚投稿。座る自分を鏡越しに撮影したショットや自分の足元を見下ろしたショット、ロサンゼルスで人気のアレンジコーヒーのショットなどを公開した。岩堀はグリーンの爽やかなトップスに白いミニボトムを合わせており、スラリとした脚が際立つコーディネートとなっている。
この投稿には「アングルカッコよすぎ」「全てがおしゃれ」「座ってても脚の長さが分かる」「コーヒー美味しそう」といった声が寄せられている。
岩堀は雑誌「ViVi」（講談社）の専属モデルとして活動し、2004年にミュージシャンのGLAY・TAKUROと結婚。2005年に長男、2007年に長女を出産したのち、2018年から日本とアメリカ・ロサンゼルスでの2拠点生活を送っている（modelpress編集部）
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【写真】GLAYメンバーの48歳妻「アングルカッコよすぎ」鏡越しに際立つ美脚
◆岩堀せり、ミニボトム×ブーツでスラリ美脚
岩堀は、湯呑の絵文字を添えて写真を複数枚投稿。座る自分を鏡越しに撮影したショットや自分の足元を見下ろしたショット、ロサンゼルスで人気のアレンジコーヒーのショットなどを公開した。岩堀はグリーンの爽やかなトップスに白いミニボトムを合わせており、スラリとした脚が際立つコーディネートとなっている。
◆岩堀せりの投稿に反響
この投稿には「アングルカッコよすぎ」「全てがおしゃれ」「座ってても脚の長さが分かる」「コーヒー美味しそう」といった声が寄せられている。
岩堀は雑誌「ViVi」（講談社）の専属モデルとして活動し、2004年にミュージシャンのGLAY・TAKUROと結婚。2005年に長男、2007年に長女を出産したのち、2018年から日本とアメリカ・ロサンゼルスでの2拠点生活を送っている（modelpress編集部）
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