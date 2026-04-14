乃木坂46 中西アルノが『EX大衆』表紙＆巻頭グラビア！ 歌姫のルーツと卒コンへの想いを語る

『EX大衆』2026年4月15日（水）発売！

乃木坂46 中西アルノEX大衆 表紙＆巻頭グラビアに登場！ 息を呑むようなギャップある魅力――。

4月8日に41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』をリリースし、5月19日からは『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を控える乃木坂46。そのメンバーである中西アルノが、4月15日発売の『EX大衆』5-6月合併号（双葉社）の表紙と巻頭グラビアを飾る。

今回のグラビアテーマは「振れ幅」だ。圧倒的な歌唱力でステージの空気を一変させる姿と、ファンから「ぽんこつ」と親しまれる日常の姿。中西が持つ両極端な個性を切り取った。室内でリラックスした柔らかな笑顔を見せる一方で、雑踏の中に凛と佇む存在感や、自然光に包まれた神秘的なカットも収録。これらをあえてランダムに構成することで、彼女の持つギャップが際立つ仕上がりとなっているという。

乃木坂46 中西アルノ ポストカードA

ロングインタビューでは、自身の歌のルーツやターニングポイントといったパーソナルな話題に加え、こだわりのミュージックビデオ（MV）談義を展開。『気づいたら片想い』や自身のセンター曲『Actually…』への想い、今後撮影を希望する監督についても言及した。さらに、目前に迫った「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」や、キャプテン・梅澤美波の卒業コンサートに対する率直な胸中を熱く語っている。

同誌では中面グラビアに6期生の愛宕心響が登場し、愛くるしい表情を披露。ほかにも、岩本蓮加と岡本姫奈、鈴木佑捺と瀬戸口心月による各対談や、梅澤美波のインタビュー、大越ひなのの連載を掲載する。新解釈のパフォーマンスが話題を呼んだ「41stSGアンダーライブ」の特集も組み込まれ、乃木坂46の現在地を網羅した一冊だ。

乃木坂46・愛宕心響ポストカード

【プロフィール】

中西アルノ（なかにし・あるの）

2003年3月17日生まれ、千葉県出身。乃木坂46 ５期生

2022年に加入し、圧倒的な歌唱力、パフォーマンス力を持つ一方、「ぽんこつ」と形容される愛嬌ある一面も。映画や音楽、小説などを愛する。