「靴下は破れていなかったか」

3月23日から京都府南丹市の市立小に通う安達結希くん（11）が行方不明になっていた件で、懸命の捜索を続けていた京都府警は4月13日、“年齢・性別不明の遺体”を発見したと発表した。

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遺体は結希くんが最後に目撃された小学校から2キロほど離れた山林で見つかった。すでに死後相当な時間が経過しており、府警は身元確認を進めるとともに、司法解剖で詳しい死因を調べる。

発見された小柄な遺体は紺のフリースとベージュのズボンを着用し、その着衣の特徴は結希くんが行方不明時に身に着けていたものと似ているという。

行方不明の安達結希くん

結希くんが行方不明になってから20日以上を経て舞い込んだ“衝撃的な一報”に現地には動揺が広がっている。

今後の捜査について警察関係者に尋ねると、まず調べるのは「なぜあの場所で遺体が発見されたのか」だという。

「家出などの理由で山の中をさまよった末にあの場所で倒れたのか、または何者かによって遺棄されたのか、あるいは何者かに攫われたけれどそこから逃げ出したのか――。そうした様々な可能性を、遺体の状況を確認しながら峻別していくわけです。今回、山中で発見された遺体は靴下こそ履いていたものの、靴は脱げていたようです。靴下の汚れや破れ具合、付着した土や植物の成分などから、靴が脱げてからどのようなルートをどれくらい歩いてきたかを推察することができます。反対に、靴下があまり汚れていなかったり、足の裏に傷がなかったりすれば、何者かによって遺棄された可能性が高まるでしょう」

「胃の内容物」も重要な証拠

また、遺体の状況は“事件性”の有無を判断する材料にもなりうるようだ。

「今回の遺体は死後かなりの時間が経っているとされ、その状態にも左右されますが、警察は今後、何者かが手にかけた可能性を視野に“痕跡”を探すことになります。絞殺が疑われるとすれば、頸部に絞められた形跡はないか、首の骨や“のどぼとけ”が折れていないか。それ以外にも全身を確認して、骨折や傷跡、打撲痕、何者かに縛られた形跡などに目を光らせます。今回の件では物的証拠がかなり限られている。そのため、遺体については丹念かつ徹底的に調べることになると思います」

さらに、何らかの事件に巻き込まれていた可能性が高まるのは、

「凶行に及ぼうとした第三者と揉み合いになって、爪で引っ搔いたりすれば、遺体の指の爪の間から何者かの皮膚片やDNAが採取できる可能性もある。それ以外にも、着衣に本人のものではない髪の毛や繊維片が付着していることも考えられます」

いつ“死亡したのか”についてはどうか。

「胃の内容物を調べて、たとえば消化途中のカップラーメンの麺が見つかれば、被害者の可能性がある人物がカップラーメンを食べていたかどうかを確認することになります」

山中から遺体が見つかってなお謎が深まる。全容の解明が急がれる。

長閑な山村に衝撃が走った、結希くんの自宅周辺への捜索については、【なぜ“ヘアキャップ”をした鑑識が？ 「京都小6」自宅周辺の捜索に“完全装備の鑑識”が立ち会った理由 元刑事は「屋内で“検証”に当たるような装備」と指摘】で詳報している。

デイリー新潮編集部