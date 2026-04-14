黒木華＆松下洸平、野呂佳代を都知事に推薦 人間性に触れ「信念がある」
俳優の黒木華、野呂佳代、松下洸平が14日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（20日スタート 毎週月曜 後10：00）の制作発表会見に出演。黒木と松下が野呂の人間性を絶賛する場面があった。
【写真】華やか！巻き髪姿で笑顔をみせる野呂佳代
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
制作発表ではイベントにちなみ、「都知事になってほしいのは？」とのコーナーが展開され、身近にいる頼りになる存在について3人がフリップに記入していった。3人は頭を悩ませながらも、黒木と松下はフリップに「野呂」の名前を記入した。
松下は野呂を挙げた理由を「人との距離感が絶妙で居心地をよくしてくだささる」と説明。まだ撮影では共演シーンも少ないというが「話していて楽しいんです」と笑顔で語った。黒木も野呂の人間性に触れながら、「信念がある」と語り、「私たちの話とかもきちんと聞いてくれて、向き合ってくれる。本当に一緒にいると明るく楽しくなれるので、未来が明るそう」と話した。
共演者の絶賛ぶりに、野呂は照れ笑いを浮かべ、「そんな風に思ってもらえるなんて、本当に心からうれしいです」と感謝した。
【写真】華やか！巻き髪姿で笑顔をみせる野呂佳代
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
松下は野呂を挙げた理由を「人との距離感が絶妙で居心地をよくしてくだささる」と説明。まだ撮影では共演シーンも少ないというが「話していて楽しいんです」と笑顔で語った。黒木も野呂の人間性に触れながら、「信念がある」と語り、「私たちの話とかもきちんと聞いてくれて、向き合ってくれる。本当に一緒にいると明るく楽しくなれるので、未来が明るそう」と話した。
共演者の絶賛ぶりに、野呂は照れ笑いを浮かべ、「そんな風に思ってもらえるなんて、本当に心からうれしいです」と感謝した。