14日14時現在の日経平均株価は前日比1297.84円（2.30％）高の5万7800.61円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は870、値下がりは641、変わらずは60。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を517.71円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が353.99円、東エレク <8035>が99.56円、キオクシア <285A>が85.18円、イビデン <4062>が36.47円と続く。



マイナス寄与度は35.4円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、三菱商 <8058>が7.64円、中外薬 <4519>が7.04円、ＫＤＤＩ <9433>が6.44円、アステラス <4503>が5.95円と続いている。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、電気機器、その他金融と続く。値下がり上位には鉱業、水産・農林、陸運が並んでいる。



※14時0分6秒時点



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