４月１４日（火）のヒルナンデス！は・・・幸せタウン上野にＩＩＫＯ＆密着ｉｎ「セカンドストリート」
幸せタウン上野にＩＩＫＯ
GW目前！春のお出かけエリアも充実の上野アメ横で、
歩くだけで楽しい魅力を再発見！
上野・アメ横１６の「幸せ」発見ツアー！
【出演者】
いとうあさこ 松尾駿（チョコレートプラネット）
ゲスト：松下由樹
【紹介内容】
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のもの
〈上野東照宮ぼたん苑〉
・「春のぼたん祭」5月6日（水）まで開催
〈エキュート上野〉
・2025年11月ベーカリー・デリゾーン14店舗リニューアル
・2026年4月アトレ上野WEST1階スイーツゾーン4店舗ニューオープン＆リニューアル
〈上野動物園〉
・2026年5月4日（火・祝）みどりの日 入園無料
・2026年5月5日（水・祝）こどもの日 中学生以下入園無料
※「小学生以下」および「都内在住・在学の中学生」は5月5日に限らず無料
〈松坂屋上野店〉
・初夏の北海道物産展
2026年4月22日（水）〜5月6日（水・振）10〜19時
※4月29日（水・祝）、最終日は18時閉場
〈上野の森美術館〉
・大ゴッホ展 夜のカフェテラス
2026年5月29日（金）〜8月12日（水）
〈茶の君野園〉
・とろり茶 宝寿 100g 1420円
・抹茶ミックス（ソフトクリーム）450円
・さくら 100ｇ 1200円
〈出汁と米 天むす宮〉
・海老天むす 鰹と昆布出汁の白 １個313円
・海老天むす 秘伝甘だれの黒 １個313円
〈天丼と生蕎麦 天ぷら宮 上野駅前店〉
・特・宮天丼1980円
〈吉池 本店〉
・宮城県産サンマの刺身400円
・兵庫県産甘エビの刺身573円
・貝の盛り合わせ 580円
・紅鮭フレーク 82g 465円 ※100ｇ/525円
・ホタルイカの天ぷら ５個170円
・新発田牛メンチカツ 380円
〈吉池・オンディーヌ〉
・ごろっとチーズマヨパン170円
・リングドーナツ 108円
・あげぱん（きなこ） 130円
・コロッケサンド 280円
・大納言スティック 300円
・オンディーヌあんぱん 190円
〈ドンレミーアウトレット上野駅前店〉
・カスタードプリン90円
・割れせん 150円
・切れ端スフレロール 320円
・わらび餅 180円
・バナナのパウンドケーキ 250円
・マカロン ベリーベリー 180円
・丸七製茶監修ほうじ茶と黒蜜の和パフェ 190円
・丸七製茶監修抹茶わらび餅パフェ 190円
・ごちそう果実 メロンパフェ 190円
〈喫茶 古城〉 ※喫煙可能店の為、20歳未満は入店できません。
・ミルクセーキ 850円
・クリームソーダ 850円
・ナポリタン 単品1100円 ※ワンドリンク制
・生姜焼き 単品1250円 ※ワンドリンク制
・たまごサンド 単品900円 ※ワンドリンク制
〈炉端ふくわらい〉
・まるごと１本豪快さば 1540円
・大トロイワシ 979円（＋炙り明太子 330円）
・殻付き大海老 １匹869円
・鮭・親子焼き 1430円
密着ｉｎセカンドストリート
業界売り上げ3兆円越え！急成長のリユース業界で
最大手の「セカンドストリート」に密着
新生活の今、何が高く売れて何が安く売れるのかお得情報完全ガイド
【出演者】
辻岡義堂（日本テレビアナウンサー）
【場所】
スーパーセカンドストリート 大宮日進店
【お得情報】
★１
買取基準に満たないものでも1円で買い取ってくれる
★２
他店より品揃え豊富で掘り出し物も
★３
中古品だけでなく新品も揃う
★４
セカンドストリートオリジナルブランドの洋服が販売
★５
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５００円OFF☆買取査定額10%UP
★６
誕生日に会員登録で1000円OFFクーポン
★７
洋服はシーズン前買取がおすすめ
★８
現在夏物の買取を強化中
★９
GWセールを開催予定
数多くの商品が値引き予定
★１０
一手間加えるだけで買取金額UP
★１１
チャイルドシートは安く在庫も豊富
★１２
高値で取引される「デジカメ」
過去に３０００円〜５０００円買取だったものが現在は約１万円で買取
★１３
指定ブランドの買取強化を行う
★１４
軽トラックの無料貸し出し
※一部店舗のみ対象
※ガソリン代は個人負担
★１５
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