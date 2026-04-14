幸せタウン上野にＩＩＫＯ



GW目前！春のお出かけエリアも充実の上野アメ横で、

歩くだけで楽しい魅力を再発見！

上野・アメ横１６の「幸せ」発見ツアー！



【出演者】

いとうあさこ 松尾駿（チョコレートプラネット）

ゲスト：松下由樹



【紹介内容】

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のもの



〈上野東照宮ぼたん苑〉

・「春のぼたん祭」5月6日（水）まで開催



〈エキュート上野〉

・2025年11月ベーカリー・デリゾーン14店舗リニューアル





〈エキュート上野〉・2026年4月アトレ上野WEST1階スイーツゾーン4店舗ニューオープン＆リニューアル〈上野動物園〉・2026年5月4日（火・祝）みどりの日 入園無料・2026年5月5日（水・祝）こどもの日 中学生以下入園無料※「小学生以下」および「都内在住・在学の中学生」は5月5日に限らず無料〈松坂屋上野店〉・初夏の北海道物産展2026年4月22日（水）〜5月6日（水・振）10〜19時※4月29日（水・祝）、最終日は18時閉場〈上野の森美術館〉・大ゴッホ展 夜のカフェテラス2026年5月29日（金）〜8月12日（水）〈茶の君野園〉・とろり茶 宝寿 100g 1420円・抹茶ミックス（ソフトクリーム）450円・さくら 100ｇ 1200円〈出汁と米 天むす宮〉・海老天むす 鰹と昆布出汁の白 １個313円・海老天むす 秘伝甘だれの黒 １個313円〈天丼と生蕎麦 天ぷら宮 上野駅前店〉・特・宮天丼1980円〈吉池 本店〉・宮城県産サンマの刺身400円・兵庫県産甘エビの刺身573円・貝の盛り合わせ 580円・紅鮭フレーク 82g 465円 ※100ｇ/525円・ホタルイカの天ぷら ５個170円・新発田牛メンチカツ 380円〈吉池・オンディーヌ〉・ごろっとチーズマヨパン170円・リングドーナツ 108円・あげぱん（きなこ） 130円・コロッケサンド 280円・大納言スティック 300円・オンディーヌあんぱん 190円〈ドンレミーアウトレット上野駅前店〉・カスタードプリン90円・割れせん 150円・切れ端スフレロール 320円・わらび餅 180円・バナナのパウンドケーキ 250円・マカロン ベリーベリー 180円・丸七製茶監修ほうじ茶と黒蜜の和パフェ 190円・丸七製茶監修抹茶わらび餅パフェ 190円・ごちそう果実 メロンパフェ 190円〈喫茶 古城〉 ※喫煙可能店の為、20歳未満は入店できません。・ミルクセーキ 850円・クリームソーダ 850円・ナポリタン 単品1100円 ※ワンドリンク制・生姜焼き 単品1250円 ※ワンドリンク制・たまごサンド 単品900円 ※ワンドリンク制〈炉端ふくわらい〉・まるごと１本豪快さば 1540円・大トロイワシ 979円（＋炙り明太子 330円）・殻付き大海老 １匹869円・鮭・親子焼き 1430円密着ｉｎセカンドストリート業界売り上げ3兆円越え！急成長のリユース業界で最大手の「セカンドストリート」に密着新生活の今、何が高く売れて何が安く売れるのかお得情報完全ガイド【出演者】辻岡義堂（日本テレビアナウンサー）【場所】スーパーセカンドストリート 大宮日進店【お得情報】★１買取基準に満たないものでも1円で買い取ってくれる★２他店より品揃え豊富で掘り出し物も★３中古品だけでなく新品も揃う★４セカンドストリートオリジナルブランドの洋服が販売★５LINE公式アカウントを友達追加５００円OFF☆買取査定額10%UP★６誕生日に会員登録で1000円OFFクーポン★７洋服はシーズン前買取がおすすめ★８現在夏物の買取を強化中★９GWセールを開催予定数多くの商品が値引き予定★１０一手間加えるだけで買取金額UP★１１チャイルドシートは安く在庫も豊富★１２高値で取引される「デジカメ」過去に３０００円〜５０００円買取だったものが現在は約１万円で買取★１３指定ブランドの買取強化を行う★１４軽トラックの無料貸し出し※一部店舗のみ対象※ガソリン代は個人負担★１５出張買取サービス出張・査定・サービス全て無料