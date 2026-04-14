俳優の黒木華（３６）が１４日、都内で行われた、２０日スタートのフジテレビ系主演ドラマ「銀河の一票」（月曜、後１０・００）の制作発表に、共演の野呂佳代（４２）、松下洸平（３９）と出席した。

政治素人のスナックママが政界を追い出された主人公から誘いを受け、都知事を目指す物語。都知事になってほしい人を問われ、黒木と松下は「野呂さん」と挙げた。黒木は「野呂さんはちゃんと信念をお持ちで、きちんと話に向き合ってくれそう。野呂さんだと未来が明るそう」と理由を明かし、野呂は「心からうれしいです」と笑顔。一方で野呂は「さらば青春の光の森田さん」に知事を目指してほしいとし、その訳を「森田さんは、ゴシップ能力がすごい。東京の不透明なことを暴露してくれたら、納得できそう」と語った。

作品名にちなみ、一票を入れたい物や事を発表した。野呂は「黒木さんの横顔」に一票を投じ、相棒役として横にいることが多いことから「どんな表情も愛らしくて、特に鼻を見るのが好き。鼻が動いているのがかわいくて、いろんな横顔を見せてもらっているなって」と発表。野呂の一言で報道陣に向けて横顔を披露することになった黒木は、顔を赤らめていた。

クランクインから３カ月が経過し、黒木と野呂はお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次の話題で盛り上がっているという。野呂は「撮影している中で銀次さんがどんどん売れていまして」と語ると、黒木も「マクドナルドとかレイクのＣＭとかをしたり」とトークに便乗。横で見守っていた松下は「ドラマの話は？」とツッコんだ。