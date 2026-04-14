乃木坂46川崎桜、高校生役やってみたい 演技の仕事に意欲「制服ものの作品に出ることが夢」
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が14日、都内で行われた1st写真集『エチュード』（新潮社）発売記念会見に登場した。
【全身ショット】流石です…ミニスカ白ワンピで美脚を見せつけた川崎桜
東京ドームにて5月19日・20日・21日に『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を控える乃木坂46。最終日にキャプテンの梅澤美波の卒業コンサートを控える中、川崎は「梅澤さんの最後の現場が1つずつ終わっていくのを、最近実感していて、すごく寂しいです。でも、笑顔で安心して卒業を迎えていただけるように、今は少しでも頼もしい後輩になりたいなと思っています」と決意をにじませる。
また、川崎も大学の卒業という節目を迎えた今年。「お芝居に挑戦できたらいいなと思っています」と明かし、「昔から制服ものの映画やドラマを見ることが好きだったので、制服を着た高校生役で作品に出ることが一つの夢です！オールマイティーになんでもやってみたいんですけど、ちょっとコメディが入ったラブコメとかも大好きなので挑戦してみたいなと思います」とアピールした。
本作は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。撮影では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めたさまざまな30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。
【全身ショット】流石です…ミニスカ白ワンピで美脚を見せつけた川崎桜
東京ドームにて5月19日・20日・21日に『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を控える乃木坂46。最終日にキャプテンの梅澤美波の卒業コンサートを控える中、川崎は「梅澤さんの最後の現場が1つずつ終わっていくのを、最近実感していて、すごく寂しいです。でも、笑顔で安心して卒業を迎えていただけるように、今は少しでも頼もしい後輩になりたいなと思っています」と決意をにじませる。
本作は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。撮影では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めたさまざまな30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。