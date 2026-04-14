◇ナ・リーグ ドジャース4−0メッツ（2026年4月13日 ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が13日（日本時間14日）、本拠でのメッツ戦の試合前に守護神、エドウィン・ディアス投手（32）の状態に言及した。

ディアスは10日（同11日）のレンジャーズ戦で7−4の9回に登板。2ランを浴びるなど、1回4安打3失点と精彩を欠き、直球の球速も低下していた。

翌11日（同12日）の同戦は6−3の9回、セーブ機会だったがマウンドにディアスの姿はなく、トライネン、ベシアとつなぎ逃げ切った。前日12日（同13日）の同戦はブルペンには不在で試合開始から終了までベンチで見届けた。

指揮官はディアスについて「さっき少し話したが、本人は『すごくいい』と言っていた。それはいいことだ。あとはトレーナーと話して、どうするのがベストかを判断する段階だ。キャッチボールの様子や本人の話から見ても、いい状態にあると感じている」と一安心の様子。

X線などの画像検査は行っておらず「休養を取って、治療とトレーナーとのやり取り、手技によるチェックを行っただけだ」と説明した。

体に異常があったのかに関しては「きっかけは球速の数値だった」とし「それと本人が『しっくりこない』と言ったこと。過去の膝のことなども踏まえて話をした。そういったことが今回の判断の背景にある。試合後に違和感を覚えたと言っていた」と語った。

この日のメッツ戦は先発したロブレスキが8回2安打無失点の好投を見せたこともあり、ディアスに出番はなく、4点リードの9回はスコットが締めた。