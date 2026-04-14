【イヤホンスタンド BHS-ES130】 4月発売 価格：オープン（参考価格：5,480円）

ビーズが展開するゲーミング家具ブランド「Bauhutte（バウヒュッテ）」は「イヤホンスタンド BHS-ES130」を4月に発売する。価格はオープン（参考価格：5,480円）。

「イヤホンスタンド BHS-ES130」は、有線イヤホンの設置に特化し、スムーズな着脱をサポートするイヤホンスタンド。手に取る・戻すという一連の動作を最短化し、繊細なデバイスを保護しながら、デスクトップを機能的な空間へと整える。

「イヤホンスタンド BHS-ES130」

【サイズ】6×13.5×13cm（幅×奥行×高さ）

【耐荷重】100g

【価格】オープン（参考価格：5,480円）

特長

IEMに最適化した、幅広＆薄型フック

ユニットが大型化しがちなインイヤーモニターの形状を考慮し、薄型かつ幅広のフック設計を採用。一般的なヘッドホンスタンドでは安定しにくいイヤホンも、本製品なら左右のユニットが回転することなく、常に理想的な角度で待機する。音楽制作やゲーム中、使いたい瞬間に最短ルートで手に取れる、高いアクセス性を実現している。

デスクに触れない「浮かせて設置」を実現

繊細なイヤーピースを埃や汚れから守るため、フックを前方に突き出したオフセット設計を採用。イヤホン本体が支柱やデスク天板、他のケーブル類に直接触れないよう配慮されている。耳に直接入れるデリケートなデバイスだからこそ、衛生面へのこだわりは不可欠。浮かせて保管することで、デスク上のスペースを有効活用しつつ、常にクリーンな状態で次のゲームプレイや作業に臨むことができる。

2つの収納スタイルを選べる

設置環境や好みに合わせて、2種類の収納スタイルを選択可能。取り出しやすさを最優先するなら「フロントフック」を、ケーブルの存在感を消してデスクを美しく見せたいなら「背面ホルダー」を活用した収納が可能だ。これ一台で、実用性重視のゲーミング環境から、見た目にこだわったクリエイティブなデスクまで幅広く対応できる。

その他の機能

並べて魅せるディスプレイ性能

複数を横に並べることで、ケーブルの乱れを抑えながらバックプレートを正面に向けた展示が可能。コレクションが増えるたびに「定位置」を増設していく過程が楽しめる。

幅広い形状に対応するスリット

一般的な形状のイヤホンにも幅広く対応するフック形状を採用。機材の種類を選ばず、あらゆる有線イヤホンに最適な「定位置」を提供する。

安定感を支える3mm厚の重厚ベース

小型ながら、ベース部分には3mm厚のスチールを採用した低重心設計。太く重みのある高音質ケーブルを設置しても倒れることなく、大切なデバイスをどっしりと支える。

耐荷重設定：100g

滑り止めシリコン付属

底面には専用の滑り止めシリコンを付属。不意に手が当たった際のズレや転倒を防ぎ、安定した着脱動作をサポートする。

皮脂汚れを防ぐ艶消し塗装

指紋や皮脂汚れが目立ちにくい、落ち着いた艶消し塗装を施しており、マットな質感で高級感を演出。主役であるイヤホンのデザインを引き立てる。

※「イヤホンスタンド BHS-ES130」以外の製品は付属しません。

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