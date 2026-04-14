【ケムコRPGセレクション Vol.15】 7月30日 発売予定 価格：4,980円 CEROレーティング：B（12才以上）

ケムコは、プレイステーション 5用RPG「ケムコRPGセレクション Vol.15」を7月30日に発売する。価格は4,980円。

本作は、ケムコが手がけたRPGの4タイトルが1本で楽しめる、お得なパッケージソフトの第15弾。収録タイトルである、ダウンロード版「イクストナ戦記」、「白銀ノルニール」、「フォルトナの魔術師」、「ティアーズレヴォリュード」をそれぞれ購入するよりお得になっている。

本日より全国のゲームショップ・各種オンラインストアにて順次予約受付が開始される

「ケムコRPGセレクション Vol.15」収録タイトル

「イクストナ戦記」

クォータービューで描かれる本格シミュレーションRPG。戦乱が終結したイクストナで、賢王の統治のもと訪れるはずの平穏は再び揺らぎ始める。キャラメイクや拠点開発、多彩なクラスとアビリティを駆使し、仲間と共に戦局を切り開け。

「白銀ノルニール」

永遠にも思える時を経て再生した3周目の世界を舞台に描かれるファンタジーRPG。原始の混沌アザトスにより滅びた世界は、女神と時の管理者の導きで再生を繰り返す。幾度の敗北を越え、仲間と共に新たな運命へ挑め。

「フォルトナの魔術師」

魔術師が迫害される世界を舞台に描かれるファンタジーRPG。父カリウスの失踪から10年後、魔術師レトとの出会いが運命を動かす。彼をかばい追われる身となった少年アマネたちは、仲間と共に父の行方を追う旅へと踏み出す。

「ティアーズレヴォリュード」

100年前に存在した芸術家オーウェイルの遺作を追う旅で、シオンとミシェルは記憶を失った少女リアラと出会う。彼女の存在はやがて仲間たちの運命を揺るがしていく。3Dダンジョン探索と迫力のバトル演出で描かれる王道ファンタジーRPG。

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