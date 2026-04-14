優勝候補アル・ヒラルを撃破したアル・サッドが準々決勝で神戸と対戦する

ヴィッセル神戸のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズ準々決勝の対戦相手が決定した。

アル・サッド（カタール）が優勝候補筆頭と目されていたアル・ヒラル（サウジアラビア）を撃破。SNS上では「マジで？」「まさかのそっちか」と大きな反響が沸き起こっている。

準々決勝は日本時間4月17日、サウジアラビアのキング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアムで開催される。対戦相手のアル・サッドは、圧倒的な戦力を誇り今季公式戦で年間無敗を続けていたアル・ヒラルを3-3からのPK戦で撃破しての勝ち上がり。中東の強豪同士による激戦を制し、勢いに乗って準々決勝へと駒を進めている。

優勝候補の脱落という波乱の展開にファンも敏感に反応。SNS上では「正直ヒラルだと思ってけど、ヒラルに勝ったサッドな訳だし次節も死闘になるはず」「アル・サッドもめっちゃ強かった」「えぇぇぇぇぇぇ」「番狂せがきたぞぉ」「なんであのメンツで負けるの」「年間無敗のヒラル、ここで散るか」とコメントが寄せられている。

悲願のアジア制覇を狙う日本勢にとって、優勝候補を破ったアル・サッドは極めて警戒すべき相手となる。サウジアラビアの地で牙を剥く強敵を退け、準決勝への切符を掴み取ることができるか、運命の一戦に注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）