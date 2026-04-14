乃木坂４６の川粼桜（２２）が１４日、都内で初の写真集「エチュード」（新潮社）の発売記念会見を行った。

２０２２年に５期生として加入から、待望のソロ写真集はフランスのパリとニースで撮影した。「私のこだわりが詰まった一冊ができたので早くファンの皆さんに見ていただきたい気持ちでいっぱいです。男性ファンの方には彼女感を意識して、女性ファンの方にはマネしたくなるようなコーデを意識しました」と満載な見どころを語った。

乃木坂４６の先輩の山下美月も写真集はフランスで撮影していたことで、すぐに連絡を入れたという。「すごく応援したくださったので、安心して撮影に向かうことができました」と喜んだ。

幼少期からフィギュアスケートを習っていたこともあり、念願だったパリのスケートリンクでの撮影も敢行。「当時使っていた、フィギュアスケートの楽曲を流しながら今回、撮影もしたので、乃木坂の私とじゃない私が融合した瞬間だったので、すごくエモイ気持ちになりました」と感激したと振り返った。

点数については「さくてん満点です！」と名前の桜にちなんだ回答。数字はないことについては「やっぱり春なので、桜だけに、しました」と一蹴し、笑顔で話した。