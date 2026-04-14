家族が赤ちゃんのお世話をしていたら、やってきたポメラニアンさん。赤ちゃんの隣に寝転がり…思ってたのと違う！？まさかの可愛すぎるアピールが話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまう微笑ましい光景は記事執筆時点で32万回を超えて表示されており、2.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：赤ちゃんのお世話をしていたら、犬が…絶対に無視できない『まさかのアピール』】

赤ちゃんのお世話をしていたら、犬が…

Xアカウント『@nagomi_kedama』に投稿されたのは、ポメラニアン「なごみ」ちゃんのお姿。

この日、パパさんが赤ちゃんのお世話をしていると…赤ちゃんの隣に寄り添うようにして寝転がったというなごみちゃん。

『まさかのアピール』に反響

きゅるんとした瞳で飼い主さんたちを見つめ『さてさて、わたしも赤ちゃんですからね』というかのように抱っこ待ちをしていたのだといいます。

もちろん赤ちゃんにはとっても優しく接することができるものの、自身の可愛さはもちろんのこと、飼い主さんたちがどれだけ愛してくれているかを十二分に理解しているなごみちゃんらしい行動は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

ちなみに飼い主さん曰く、なごみちゃんと赤ちゃんは『メンチを切り合う仲』なのだそうで、日々可愛いと可愛いのぶつかり合いが勃発している模様。

いつかきっと素敵なバディになるのであろうなごみちゃんと赤ちゃんのお姿には「抱っこ待ちでは無くて、自分の方が可愛いと主張してる様に見える」「首の角度90°ぐらいぐぎって行ってて笑っちゃいましたｗｗ」「かまちょだ可愛い」「永遠の赤ちゃんですね」など多くのコメントが寄せられています。

自認アイドル！最強の可愛さを誇るポメラニアンの女の子

なごみちゃんは、穏やかで甘えん坊、とっても知的で笑顔が素敵な女の子。自認はアイドル、チョロいと定評のあるパパさんや客人に可愛い自身を披露することなど朝飯前なのだそう。

飼い主さんの浮気は絶対に許さないマンとしても知られており、飼い主さんたちは日々細心の注意を払いながら過ごされているとかいないとか。

自分と同じくらい可愛い赤ちゃんの登場、きっと今後最高のバディになっていくのであろうその関係性から目が離せませんね。

写真・動画提供：Xアカウント「@nagomi_kedama」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。