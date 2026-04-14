走ってくる犬に向かっていく猫の思いがけない行動が、TikTokで話題になっています。投稿したのは、イングリッシュコッカースパニエルのエルちゃん、ブリティッシュショートヘアのごまちゃんと暮らしている「エルとごま」さん。投稿から34.9万回以上再生され、「わんこ気づいてなさそうで草」といったコメントが寄せられています。

【動画：『絶対に負ける戦いに挑む猫』→走ってくる犬に向かっていき…まさかの『当たり屋すぎる光景』】

ごまちゃんの待ち伏せ作戦

登場するのは、イングリッシュコッカースパニエルのエルちゃん、ブリティッシュショートヘアのごまちゃん。この日ごまちゃんは、どこかへ意気揚々と向かっていたんだそう。足取りは軽く、何かを企んでいる様子だったとか。

ごまちゃんは部屋の角を曲がると隅に座り込み、スタンバイOKな様子だったといいます。背を低くして体を隠すようにし、何かを待っていたんだそう。

芸術的な飛びっぷり！

すると、すぐに向こうからエルちゃんが登場！ごまちゃんはエルちゃんを待っていたようです。ごまちゃんは「今だ！」とばかりに勢いよく飛び出し、エルちゃんの体にアタックしたといいます。

ごまちゃんとエルちゃんは、「ドスッ」という効果音が聞こえてきそうなほどぶつかってしまったとか。ごまちゃんは、そのまま反対側へ吹っ飛ばされてしまったといいます。一瞬の出来事でしたが、飛びっぷりは芸術的なほどだったとか…。

全く動じないエルちゃん

エルちゃんはというと、ごまちゃんとぶつかったのを全く気にする様子もなく、そのまま歩き続けていったといいます。その様子に、ごまちゃんも唖然として見つめていたんだとか。

エルちゃんは気づいていないのか、「またやってるな」と思っているのか…。最後にアップになったエルちゃんは「ん？何かぶつかった？」といった様子で、ごまちゃんの作戦はあっけなく失敗に終わったのでした。

この投稿には「こんなかわいい当たり屋初めて！」「根性が素晴らしい」「芸術点高すぎｗ」「圧倒的強者感」「AIみたいｗ」など、2匹の絶妙な温度差に笑う人が続出しています。

投稿者である「エルとごま」さんのアカウントでは、エルちゃんとごまちゃんの凸凹コンビの愉快な日常がたくさん公開されています。2匹の絶妙な距離感はクセになりますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「エルとごま」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。