犬の番組が始まったら、シュナウザーたちがテレビの前に集合して…？まるで人間の子どものようにテレビを楽しむ様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で12万9000回再生を突破。「個性色々でかわいすぎるー！」「何この幸せ空間…」といった声が寄せられています。

【動画：テレビで『犬の番組』が始まると、ワンコたちが興味津々になり…まるで『人間の子どものような光景』】

シュナウザーたちがテレビの前に集合

TikTokアカウント「fam25221」には、シュナウザーの一家の日常が投稿されています。この日、テレビで犬の番組が流れ始めると、全６匹のうち5匹のシュナウザーがテレビの前に集合したそう。

その中の1匹はテレビに目を向けずにくつろぎ続けていたようですが、他の4匹は「待ってました！」とばかりに画面をじっと見ていたとか。テレビ台にお手々をかけて二本足で立ち上がり、食い入るようにガン見している子も。なんでもシュナウザー一家には、この番組を好きな子が多いそうです。

人間の子どものような姿が可愛い

途中で飽きてテレビの前から離れていく子もいたのですが、画面の真ん前で立ち見をしている子とクッションにお座りして見ている子は、ずっとテレビ画面に釘付けになっていたそう。まるで人間の子どものような姿が、たまらなく可愛いです。

そして番組の後半にワンコが風船で遊ぶシーンが流れた途端に、座っていた子も画面に近づいて立ち見を開始。さらにどこかに行っていた子たちや、今まで姿が見えなかった子もやってきて、テレビの前にシュナウザーファミリー6匹が全員集合！

風船で遊ぶシーンに大はしゃぎ！

ワンコが楽しそうに遊んでいる姿を見て、シュナウザーたちも一気にハイテンションに。立ち上がったままぴょんぴょん飛び跳ねたり、画面に向かって吠えたりして、仲良く大はしゃぎしていたとか。その後は誰もテレビの前から離れようとせずに、最後まで番組に夢中になっていたそうですよ。

ちなみに最初からテレビを見る気ゼロでくつろいでいた子だけは、みんなが熱狂している間もマイペースにウトウトしていたとのこと。シュナウザー一家の微笑ましい日常の光景は、たくさんの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎる」「めちゃくちゃ夢中じゃないですか笑」「ベスポジ確保してるのがいるなw」「風船で沸いてて癒しすぎる。たまらん」といったコメントが寄せられています。

シュナウザーファミリーのお家にはトイプードルとラグドールもいて、賑やかな日々を過ごしているそうです。可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「fam25221」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「fam25221」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。