乃木坂46の川粼桜さんが、1st写真集『エチュード』の発売記念記者会見を行いました。



【写真を見る】【 乃木坂46・川粼桜 】 こだわりの衣装は 「パリの天使」をイメージ 写真集の出来栄えは 「さくてん満点」





川粼さんは、写真集の出来栄えについて爐海世錣蠅竜佑泙辰拭納得のいく1冊。早く見てもらいたい瓩函大満足の様子。

続けて狠棒ファンにも女性ファンにも楽しんでいただけるようにしました。男性ファンには「彼女感」。女性ファンには「真似したくなるコーデ」を意識しました瓩函注目ポイントを語りました。







フランスのパリとニースで撮影された本作。撮影で印象に残っている出来事を聞かれると、川粼さんは爛侫ギュアスケートの撮影が一番印象に残っています。真夏の撮影だったので、パリのスケートリンクがほとんど閉まっていた。一つだけ奇跡的に開いているリンクを見つけて、そこで見た幻想的な光が忘れられなくて、すごくエモーショナルな時間だったと思います瓩函感慨深げにしていました。







そのシーンで着用した衣装にもこだわりがあるそうで、燹屮僖蠅療兄函廚鬟ぅ瓠璽犬靴董▲妊競ぅ鵑梁任噌腓錣擦ら参加させていただいた。思い出の一着ができました瓩函▲縫奪灰蠅靴討い泙靴拭







また、参考にした先輩メンバーを聞かれると、爐燭さん勉強させていただいたんですけど、特に山下美月さんの写真集が大好き。撮影地が同じフランスだったので、決まった時に連絡したらすごく応援してくれました瓩函¬世した川粼さん。「誰に見てもらいたい？」という質問にも、爐笋辰僂蟷害屡月さんに見てもらいたい瓩函⊂亟蕕播えていました。







そんな写真集の点数を聞かれると、川粼さんは燹屬気てん満点」です！瓩函⊆身のニックネームをもじって発表。会



場が笑いに包まれる中、記者に燹屬気てん」というのは何点？瓩伴遡笋飛ぶと、...さくてんです（笑）瓩函⊂箸貍个い鯢發べていました。







【担当：芸能情報ステーション】