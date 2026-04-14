乃木坂46川崎桜、山下美月の写真集を見て勉強 山下からもエール「すごく応援してくださって」
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が14日、都内で行われた1st写真集『エチュード』（新潮社）発売記念会見に登場した。
【全身ショット】流石です…ミニスカ白ワンピで美脚を見せつけた川崎桜
本作は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。撮影では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めたさまざまな30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。
「私のこだわりが詰まった納得の一冊ができたので、ファンの方に早く見ていただきたいなという気持ちでいっぱいです」とにっこり。「男性の方にも、女性の方にも楽しんでいただける一冊にしたいなと思って作りました。男性の方には彼女感を、女性の方にはマネしたくなるようなコーデをたくさん相談して撮影してきたので、そんなところにも注目していただきたいなと思います」とアピールした。
撮影に臨むにあたって、たくさんの写真集を見たそうだが、中でも同じフランスで撮影していた乃木坂46 OGの山下美月の写真集を見て勉強したと明かす。「（ロケ地が）フランスになったときに連絡したんですけど、すごく応援してくださって。とっても安心して撮影に向かうことができました」と語る。出来上がった写真集も「山下さんに見てもらいたいです！」と笑顔を浮かべた。
【全身ショット】流石です…ミニスカ白ワンピで美脚を見せつけた川崎桜
本作は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。撮影では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めたさまざまな30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。
撮影に臨むにあたって、たくさんの写真集を見たそうだが、中でも同じフランスで撮影していた乃木坂46 OGの山下美月の写真集を見て勉強したと明かす。「（ロケ地が）フランスになったときに連絡したんですけど、すごく応援してくださって。とっても安心して撮影に向かうことができました」と語る。出来上がった写真集も「山下さんに見てもらいたいです！」と笑顔を浮かべた。