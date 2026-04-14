大阪・関西万博が閉幕してから１３日で半年。

救急車や給水器など万博会場で使用された様々なものが、活躍する場所を変え再利用されている。レガシー（遺産）を引き継いだ人たちは「大切に使いながら、次の世代につなげていきたい」としている。（前川和弘）

茨木市消防本部には、公式キャラクター・ミャクミャクが描かれた小型の救急車が配備されている。この小型救急車は、実際に万博会場で救急業務にあたったものだ。

車両は、万博会場内で医師の移動や病院に向かう消防の救急車までの搬送に活用されていた。電気自動車で環境に配慮しつつ、小型のため会場内の狭い道でも走行できたという。閉幕後に活用したいと茨木市が手を挙げ、日本国際博覧会協会（万博協会）から譲渡された。

現在は消防のイベントなどで活躍。３月に市の複合施設で展示された際には、多くの来場者らが車両と写真を撮っていたという。

緊急車両としても登録されている。小型のため普段の救急業務での活用は難しいというが、災害の発生時の救助要員の移動時などでの活用も視野に入れている。市消防本部の担当者は「万博で使われた車両をきっかけに消防に興味を持ってもらうとともに、非常時にもうまく活用していきたい」と話している。

学校の熱中症対策

万博会場に設置されていた給水器を学校の熱中症対策のため導入する自治体もある。高石市は市内の小中学校全てに給水器を設置する。会場に置かれたものを再整備して、子どもたちの熱中症対策として活用するという。

万博会期中は、プラスチックごみを減らそうと、万博協会が来場者にマイボトルの持参を呼びかけた。会場の各所に配置された給水器の前には、マイボトルに給水しようと列ができた。

高石市が市立学校へ熱中症対策のため給水器の導入を検討していたところ、給水器を万博協会に貸与していた「ＯＳＧコーポレーション」（大阪市北区）からの提案を受け、環境教育にも役立つことから導入を決めた。

今後、暑さが本格化する前の６月には全１０校に設置するという。高石市の畑中政昭市長は「万博で多くの人が様々な思いで喉を潤した給水器。子どもたちにはその『万博の記憶』を感じとってほしい」としている。

小学校や幼稚園に寄贈

万博会場に置かれた府内産木材を使用したベンチも各地に受け継がれている。

百貨店やスーパーなどを展開する「エイチ・ツー・オーリテイリング」（大阪市北区）が中心となって実施した「想（おも）うベンチ」プロジェクトでは、府内産の木材で作った１６台のベンチを会場内の静けさの森に設置。森林保護や資源の循環、単なる木材ではなく「生きている木」としての認識など、様々なことに思いをはせてもらおうという狙いがあった。

閉幕後、ベンチは府内を中心に小学校や幼稚園などに寄贈された。堺市立新檜尾台小学校では、引き継ぎ式も行われ、大切に使われているという。同社のプロジェクトリーダー・島本礼子さん（４１）は「素敵な引き継ぎ先に恵まれた。今後このベンチをきっかけにどのようなストーリーが生まれるかは引き継いだ人たちに任せ、我々も一緒に見守っていきたい」と話している。