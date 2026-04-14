1児の母・保田圭、家族で息子リクエストの陶芸体験へ 手作りの“お揃い茶碗”前に笑顔「息子さんセンス抜群」「パパと同じ姿勢してる」
【モデルプレス＝2026/04/14】元モーニング娘。でタレントの保田圭が4月13日、自身のInstagramを更新。家族で息子リクエストの陶芸体験に行ったことを報告し、写真を公開した。
【写真】45歳元モー娘。「センス抜群」手作り茶碗を前に笑顔の息子
安田は「息子のリクエストで陶芸体験に行ってきました 息子は初めての陶芸体験」とコメントし、家族がろくろを前に座っているショットや作品を横に置きピースをする息子の姿を公開。「お揃いのお茶碗が欲しかったのでみんなでそれぞれお茶碗作りました 私が息子のを、息子がパパのを、夫が私のを 仕上がりが楽しみだー」と家族みんなでお揃いのものを作ったことをつづっている。
この投稿に、ファンからは「陶芸をリクエストする息子さんセンス抜群」「素敵な家族の休日」「すごく上手」「息子さん可愛い」「おしゃれな過ごし方」「パパと同じ姿勢してる」などと反響が寄せられている。
保田は、2013年5月にイタリア料理研究家・小崎陽一氏と結婚し、2018年1月に第1子男児を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】45歳元モー娘。「センス抜群」手作り茶碗を前に笑顔の息子
◆保田圭、夫＆息子と陶芸体験へ
安田は「息子のリクエストで陶芸体験に行ってきました 息子は初めての陶芸体験」とコメントし、家族がろくろを前に座っているショットや作品を横に置きピースをする息子の姿を公開。「お揃いのお茶碗が欲しかったのでみんなでそれぞれお茶碗作りました 私が息子のを、息子がパパのを、夫が私のを 仕上がりが楽しみだー」と家族みんなでお揃いのものを作ったことをつづっている。
◆保田圭の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「陶芸をリクエストする息子さんセンス抜群」「素敵な家族の休日」「すごく上手」「息子さん可愛い」「おしゃれな過ごし方」「パパと同じ姿勢してる」などと反響が寄せられている。
保田は、2013年5月にイタリア料理研究家・小崎陽一氏と結婚し、2018年1月に第1子男児を出産した。（modelpress編集部）
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