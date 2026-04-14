『北海道産 ほたて』『蟹いくら包み』が140円で食べられる「かっぱの北海道祭り」開催【かっぱ寿司】

かっぱ寿司は、2026年4月16日から5月6日までの間、「かっぱの北海道祭り」を全店で開催する。

また、4月16日から4月28日まで、アプリ会員限定で、平日対象のランチクーポン100円(税込)オフも配信する。

【フェアメニューの画像はこちら】『北海道産ほたて』『蟹いくら包み』『北海道産北釧(ほくせん)〆いわし』など北の味覚が税込110円〜

【「かっぱの北海道祭り」概要と商品詳細】

販売期間:2026年4月16日〜5月6日 予定

販売店舗:かっぱ寿司全店(※一部改装中店舗は除く)

◆『北海道産 ほたて』※店内飲食限定

一貫128円(税込140円)

身が引き締まった北海道産のほたては、旨みと甘みが詰まった味わい。目玉商品として特別価格で提供する。

◆『蟹いくら包み』※店内飲食限定

一貫128円(税込140円)

ずわい蟹のほぐし身の上にいくらをのせ、海苔で包んだ。なお、同品の素材は北海道産ではない。

◆『北海道産ほたてひもチャンジャ風海苔包み』

一貫100円(税込110円)〜

コリコリした食感のほたてひもチャンジャ風をシャリと合わせ、海苔で包んだ。海苔との相性がよく、風味と食感を一緒に楽しめる。

『北海道産ほたてひもチャンジャ風海苔包み』一貫 税込110円〜

◆『北海道産ほたてひもチャンジャ風大葉包み』

一貫100円(税込110円)〜

コリコリした食感のほたてひもチャンジャ風をシャリと合わせ、大葉で包んだ。大葉の風味とよくなじみ相性の良さが楽しめる。

◆『北海道産 北釧〆いわし』

一貫100円(税込110円)

北海道釧路産まいわしを使用した。薄めの酢〆で刺身のような生感を残し、生姜をあしらった。さっぱりと食べられる。

『北海道産 北釧〆いわし』一貫 税込110円

◆『北海道産 北釧〆いわし塩炙り』

一貫100円(税込110円)

北海道産･北釧〆いわしを香ばしく塩炙りにした。脂の旨みと引き締まった身が楽しめる。

※『北海道産 北釧〆いわし』販売期間中、定番商品の『〆いわし』の販売を休止する。

◆『北海道産 にしん』

二貫146円(税込160円)〜

塩〆にされた北海道産にしんを使用。生姜をあしらい、食べやすく仕立てた。

◆『北海道郷土料理サーモンちゃんちゃん焼き風〜北海道みそ使用〜』

二貫146円(税込160円)〜

サーモンに青ねぎとちゃんちゃん焼きのタレをのせて炙り、北海道郷土料理のちゃんちゃん焼き風に仕立てた。

◆『北海道3貫盛り』※店内飲食限定

三貫300円(税込330円)〜

ほたて･北釧〆いわし･にしんの3貫を一皿に盛り合わせた。

※『北海道産たらば蟹の鉄砲汁』『北海道産たらば蟹の濃厚蟹旨ラーメン(細麺)』の「たらば蟹」は出汁用であり、かっぱ寿司では食用として提供していない。スープに使用しているかにみそは「たらば蟹」ではない。