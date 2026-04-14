2児の母・木下優樹菜、“娘＆彼リクエスト”の母の手料理公開「ママさんプロ級」「レシピ教えてほしい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】元タレントの木下優樹菜が4月12日、自身のInstagramを更新。恋人がリクエストした母の手料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】芸人の30代元妻「完食するのも納得」“彼”がリクエストした母の手料理
木下は「娘たちと彼が婆ぁびーの野菜ロールカツとミネストローネが 食べたい！！とリクエストしていたのでつくってもらた」（※原文ママ）とつづり、写真を投稿。キツネ色に揚がった野菜ロールカツや具沢山のミネストローネ、白米が並んだ食卓の様子や、料理中の母と娘の後ろ姿などを披露した。「すんごい量だけど ペロリだったよ」と、完食したことを明かしている。
同投稿ではそのほか、3月に誕生日を迎えたという母の誕生祝の様子なども見ることができる。
この投稿に、ファンからは「ママさんプロ級」「こりゃリクエストしたくなるわ」「美味しそう」「完食するのも納得」「レシピ教えてほしい」などという反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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◆木下優樹菜、母の手料理公開
木下は「娘たちと彼が婆ぁびーの野菜ロールカツとミネストローネが 食べたい！！とリクエストしていたのでつくってもらた」（※原文ママ）とつづり、写真を投稿。キツネ色に揚がった野菜ロールカツや具沢山のミネストローネ、白米が並んだ食卓の様子や、料理中の母と娘の後ろ姿などを披露した。「すんごい量だけど ペロリだったよ」と、完食したことを明かしている。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ママさんプロ級」「こりゃリクエストしたくなるわ」「美味しそう」「完食するのも納得」「レシピ教えてほしい」などという反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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