【4本1200円〜】ゆず庵、本ずわいがに＆有頭海老しゃぶ　期間限定で提供

物語コーポレーションが全国115店舗を展開する「ゆず庵」は4月14日、期間・数量限定で「【有頭】海老しゃぶ」と「【本ずわいがに】かにしゃぶ」の販売を開始した。

今回、有頭海老の濃厚な旨味と、本ずわいがにのぷりぷりとした食感、口の中でとろける味わいを、しゃぶしゃぶで楽しめる商品を展開する。

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あわせて、海老しゃぶと相性の良い「濃厚海老だし」も登場している。いずれも販売期間は5月中旬まで。ただし、数量限定のため、品切れの場合は予告なく販売終了となる。

■販売ラインアップ（価格はすべて税込）

・「【有頭】海老しゃぶ（4本）」1,200円

・「【本ずわいがに】かにしゃぶ（4本）」1,200円

・「海老・かにしゃぶセット（8本）」〈各4本〉2,200円

・「海老・かにしゃぶセット（16本）」〈各8本〉4,000円

・「濃厚海老だし」

手軽に楽しめる4本入りの単品に加え、よりお得に味わえる「海老・かにしゃぶセット（8本）」、宴会や祝いの席にも適した「同（16本）」を用意した。

なお、海老しゃぶ・かにしゃぶは、いずれも火を通してから味わうよう案内している。

【画像を見る】ゆず庵「【有頭】海老しゃぶ」「【本ずわいがに】かにしゃぶ」

■海老の旨味を凝縮した特製だし

春の期間限定として提供する「濃厚海老だし」は、数種の海老から丁寧に抽出しただしにより、旨味を凝縮した一品。「【有頭】海老しゃぶ」との相性も良いとしている。

■「ゆず庵」とは

「ゆず庵」は、寿司としゃぶしゃぶの食べ放題専門店。肉や旬の野菜、竹筒つみれや水餃子などの具材に加え、四季折々の寿司やデザートを食べ放題で楽しめる。

寿司・しゃぶしゃぶ食べ放題「ゆず庵」

しゃぶしゃぶのだしは、「季節のおすすめ」を含む5種類の中から2種類を選択可能。ビュッフェ形式ではなく、タッチパネルで注文した料理がテーブルまで運ばれるため、席を離れずに食事できる点を特徴としている。

最も人気の高い「季節のゆず庵コース」（税込3,828円）では、熟成牛のしゃぶしゃぶに加え、各種具材や30種類以上の寿司、旬の食材を使った季節限定メニューを楽しめる。