セ・リーグの最下位に沈む中日が早くもコーチ陣の配置転換に打って出た。13日、二軍の落合英二投手コーディネーターの“一軍昇格”を発表。一軍担当の山井大介、浅尾拓也両コーチに大塚晶文巡回・育成コーチを含めた異例の4人体制に、井上一樹監督は「3人の知恵より4人の知恵でしょう。俺が英二さんにお願いした」と説明した。

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中日は開幕14試合で3勝11敗の借金8。逆転負けは6試合を数え、六回以降の失点が40、救援防御率6.47と投手陣の整備が急務の状況ではあるものの、「コーチ4人制はよっぽどうまくコミュニケーションを取らないと、“船頭多くして”になりかねません」と球団OBがこう続ける。

「落合コーチは経験豊富で若い山井、浅尾の若手コーチをフォローする役目としてはうってつけだとは思う。井上監督が白羽の矢を立てたのも分かりますが、一方で都合良く使い過ぎですよね。“俺がお願いした”と言う井上監督は、一昨年オフも同じようなセリフを口にしている。監督就任にあたって、立浪前監督に殉じて退団の決意を固めていた落合コーチを翻意させ、二軍監督に据えて“俺が説得した”と胸を張っていた。昨年、その落合二軍監督が二軍を14年ぶりのファーム日本一に導いたにもかかわらず、今季は二軍の投手コーディネーターとして主要ポジションから外した。代わりに、自ら招聘した自分と同じ鹿児島出身の飯山裕志野手総合コーチを二軍監督に抜擢。名古屋ではなぜ落合が降格？ と話題になりましたが、チームがピンチに陥るやまた“俺がお願いした”ですからね」

球界内では、「今回の配置転換が球団主導のものだとすれば、井上休養に備えた落合監督代行の布石じゃないか」という声も出ている。

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ところで井上監督は今春キャンプ中、評論家の秦真司氏に対し「野手のキーマン」をこっそり伝えていたという。いったいそれは誰なのか──。●関連記事 【もっと読む】井上監督が私に「野手のキーマン」を耳打ち では、それらについて詳しく報じている。