自宅で転倒した際のケガにより、ミュージカルを休演していた小堺一機さん（70）が退院したことが14日、所属事務所の公式サイトで発表されました。小堺さんは、左鎖骨・肋骨（ろっこつ）の骨折に伴う左肺気胸のため入院していたということです。

所属事務所は、「小堺一機の怪我につきまして、4月13日に退院しましたことをご報告申し上げます」と退院を報告し、「今後は本人の体調を最優先し、徐々に活動を再開させていただく予定です」と明かしました。

小堺さんは、現在上演中のミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』で“ジョーじいちゃん”役を担当。しかし、7日からの東京公演を前に自宅で転倒しケガをしたため、当面の間休演することが3日に発表されていました。同役は、聖司朗さんが代役を務めているということです。

小堺さんはコメントを寄せ、今回のケガについて「自宅で転倒し、左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸のため入院しておりましたが、先日、退院いたしました」と説明。

「ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』休演につきまして、キャスト・スタッフの皆様、楽しみにしてくださっていたお客様、さらに、入院中にご迷惑をおかけした番組関係者の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます」とコメント。

そして、「引き続き“おしゃべり”な小堺一機をどうぞよろしくお願いいたします」とつづっています。