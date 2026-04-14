黒木華＆野呂佳代、話題の中心は“ドンデコルテ渡辺銀次” 会見中も愛が漏れ…松下洸平が思わず「作品の話わい！」
俳優の黒木華と野呂佳代が14日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（20日スタート 毎週月曜 後10：00）の制作発表会見に出演。 “推し”のお笑い芸人を明かした。
【集合ショット】爽やか！笑顔をみせる黒木華＆野呂佳代＆松下洸平
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
クランクインから約3ヶ月経過したが、撮影現場ではある芸人の話題で持ちきりだという。それは『M-1グランプリ2025』準優勝で一躍注目を集めたお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次で、黒木と野呂がドハマり中だという。野呂は「撮影している間に銀次さんがどんどん売れていきまして」と絶賛。2人はLINEでも渡辺に関する情報のやりとりを続けているという。
制作発表でも黒木と野呂はドラマの話そっちのけで渡辺の魅力を力説。野呂は「私たちの奮い立たせてくれる」と語り、黒木も「趣味のある大人っていいなって」と漏らしたが、あまりの盛り上がりに本作で国会議員を演じる松下洸平が「作品の話わい！」とツッコミをいれるほどだった。
渡辺への愛が止まらない2人だったが、野呂は撮影の雰囲気についても「仲良くしてもらって、支えてもらって、すごく現場もいい雰囲気。ギャグも飛び交いながらうれしく思います」と伝え、軌道修正を図っていた。
【集合ショット】爽やか！笑顔をみせる黒木華＆野呂佳代＆松下洸平
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
制作発表でも黒木と野呂はドラマの話そっちのけで渡辺の魅力を力説。野呂は「私たちの奮い立たせてくれる」と語り、黒木も「趣味のある大人っていいなって」と漏らしたが、あまりの盛り上がりに本作で国会議員を演じる松下洸平が「作品の話わい！」とツッコミをいれるほどだった。
渡辺への愛が止まらない2人だったが、野呂は撮影の雰囲気についても「仲良くしてもらって、支えてもらって、すごく現場もいい雰囲気。ギャグも飛び交いながらうれしく思います」と伝え、軌道修正を図っていた。