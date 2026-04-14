【ダイソー】取れなかった汚れがスッキリ！ 「しなるすき間ヘラ」を使ってみたら“驚きの収穫”が……
ダイソーの掃除コーナーで、キリッとした「V字の眉毛」のキャラクターを見かけたことはありませんか？ これは、ダイソーを代表する掃除ブランド「落ち落ちV」シリーズです。
かつて大ヒットしたレック社の「激落ちくん」をほうふつとさせるこのシリーズは、汚れの性質に合わせた洗剤から特定の場所に特化した便利ツールまで、膨大なラインアップを誇ります。
その中でも、数年前に発売されて以来SNSでバズり続けて今や定番化した名品が、今回ご紹介する「しなるすき間ヘラ」です。
一見すると、何に使う道具なのか不思議に思うかもしれません。このヘラが真価を発揮するのは、IHコンロやガスコンロのわずかな「すき間」です。
普段の拭き掃除では、どうしてもすき間に入り込んでしまった油汚れや食材のカスまでは落とせないもの。そんな「見えない汚れ」をかき出すための専用ツールなのです。
画像で見ると、先端が鋭利な刃物のように見えるかもしれませんが、実はこれ、ポリカーボネート製で柔らかくしなるのが特徴です。この絶妙な「しなり」があるからこそ、狭いすき間にもスッと入り込み、素材を傷つけにくく汚れだけをキャッチしてくれます。
さらにうれしいのが、先端のヘラ部分のスペアが3枚付属している点です。汚れたり摩耗したりしても、交換して長く使えて税込110円。この圧倒的なコストパフォーマンスも人気の理由です。
「しなるすき間ヘラ」の商品パッケージに記載されている注意事項の一部を抜粋します。
・フッ素樹脂加工などでコーティングしたものや、デリケートな素材へは使用しないでください
・塩素系・酸素系の漂白剤や酸性・アルカリ性の洗剤を使用しないでください
しなやかなポリカーボネートのヘラが、すき間に吸い込まれるようにフィットします。そのまま10cmほど滑らせてみただけで、気持ちいいほどに汚れが次々とかき出されてきました。
そのままコンロを一周してみると、想像以上の汚れが……。あまりの“収穫”っぷりに、全汚れの画像を公開するのは自粛させていただきますが、それほどまでに強力な助っ人です。
コンロ周りのベタつきやすき間汚れが気になっている人は、ダイソーの「しなるすき間ヘラ」をぜひ一度試してみてください。きっと、その「しなり」のとりこになるはずです。
▼商品情報
商品名：しなるすき間ヘラ（落ち落ちV）
価格：税込110円
JANコード：4550480613215
耐熱温度：本体80度、ヘラシート70度
(文:矢野 きくの)
かつて大ヒットしたレック社の「激落ちくん」をほうふつとさせるこのシリーズは、汚れの性質に合わせた洗剤から特定の場所に特化した便利ツールまで、膨大なラインアップを誇ります。
その中でも、数年前に発売されて以来SNSでバズり続けて今や定番化した名品が、今回ご紹介する「しなるすき間ヘラ」です。
「しなるすき間ヘラ」はどこに使う？
一見すると、何に使う道具なのか不思議に思うかもしれません。このヘラが真価を発揮するのは、IHコンロやガスコンロのわずかな「すき間」です。
普段の拭き掃除では、どうしてもすき間に入り込んでしまった油汚れや食材のカスまでは落とせないもの。そんな「見えない汚れ」をかき出すための専用ツールなのです。
特徴は“絶妙なしなり”の先端ヘラ
画像で見ると、先端が鋭利な刃物のように見えるかもしれませんが、実はこれ、ポリカーボネート製で柔らかくしなるのが特徴です。この絶妙な「しなり」があるからこそ、狭いすき間にもスッと入り込み、素材を傷つけにくく汚れだけをキャッチしてくれます。
驚きのコスパ！ スペア3枚付き
さらにうれしいのが、先端のヘラ部分のスペアが3枚付属している点です。汚れたり摩耗したりしても、交換して長く使えて税込110円。この圧倒的なコストパフォーマンスも人気の理由です。
「しなるすき間ヘラ」の注意点
「しなるすき間ヘラ」の商品パッケージに記載されている注意事項の一部を抜粋します。
・フッ素樹脂加工などでコーティングしたものや、デリケートな素材へは使用しないでください
・塩素系・酸素系の漂白剤や酸性・アルカリ性の洗剤を使用しないでください
「しなるすき間ヘラ」使ってみた！ 驚きの“収穫”が……筆者も普段、ダイソーの別の掃除アイテムを使ってこまめに手入れをしていました。見た目はさほど汚れているようには見えませんでしたが、この「しなるすき間ヘラ」を試してみたところ、驚きの結果となりました。
しなやかなポリカーボネートのヘラが、すき間に吸い込まれるようにフィットします。そのまま10cmほど滑らせてみただけで、気持ちいいほどに汚れが次々とかき出されてきました。
そのままコンロを一周してみると、想像以上の汚れが……。あまりの“収穫”っぷりに、全汚れの画像を公開するのは自粛させていただきますが、それほどまでに強力な助っ人です。
コンロ周りのベタつきやすき間汚れが気になっている人は、ダイソーの「しなるすき間ヘラ」をぜひ一度試してみてください。きっと、その「しなり」のとりこになるはずです。
▼商品情報
商品名：しなるすき間ヘラ（落ち落ちV）
価格：税込110円
JANコード：4550480613215
耐熱温度：本体80度、ヘラシート70度
(文:矢野 きくの)