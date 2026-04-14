国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）は、感染力が強い麻疹（はしか）の感染者が増えている現状を踏まえ、「今後の感染拡大と重症者の発生が懸念される」と見解を公表した。

ワクチンの接種を受けるなど予防の推進を呼びかけている。

見解は１０日付。麻疹はウイルスに感染して高熱や発疹などの症状が表れ、肺炎や脳炎で亡くなることもある。機構によると、今年の４月５日までの患者数は計２３６人（速報値）となり、３月中旬までに少なくとも患者の１３％が入院した。

麻疹の治療薬はないが、ワクチンで予防できる。国は公費助成がある定期接種で１歳と就学前の２回の接種を勧める。２０２４年度に２回接種を受けた割合は９１％で、国の目標（９５％以上）を下回った。

米国やアフリカ、東南アジアでは近年流行が続いている。機構は、人の往来が活発化し、接種を受けていない人を中心に国内で感染が広がっているとみている。この状況が続けば患者はさらに増え、重症者も出ると予測する。３０歳代後半から４０歳代は子どもの頃の接種が１回だった人が多い。見解では海外渡航を予定する人に対し、２回目の接種が確認できない場合に接種の検討を勧めている。