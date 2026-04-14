フジテレビ系「クイズ！ヘキサゴン２」で人気を集めたモデルでタレントの神戸蘭子（４４）が家族ショットを披露した。

１４日までに自身のインスタグラムを更新。「とある日、息子が夫に話してるのが聞こえました。『ママってボスみたいだよね。』えっ…！どうやらそんな日常らしいです」と投稿。毎年必ず撮っているという家族写真を見せた。

「今年はしっかりボス感出ました」という一枚では、足を組んで座った神戸を中心に、家族４人で撮影。また別の写真では、横に並んで撮影し「毎年恒例の階段写真。まだ綺麗な背の順です。子供達の成長が楽しみです」とつづった。

神戸は２０１４年にスタイリストの男性と結婚。１６年５月に長男、１９年３月に多嚢胞性卵巣症候群を乗り越えて、第２子を出産。２００９年から１１年にかけて出演したフジテレビ系「クイズ！ヘキサゴン２」でブレークした。

「ヘキサゴン」当時のキュートな印象から“ボス”に雰囲気ガラリ。フォロワーは「確かに一枚目ボス感出てますね」「モデルの時もキラキラで可愛くて今もずっと素敵です」「可愛いボス」とほっこりしていた。