なでしこ２部の６位のＦＣふじざくら山梨は１９日の第６節、バニーズ群馬ＦＣホワイトスターをホームで迎え撃つ。１２日の南葛ＳＣＷＩＮＧＳ戦では１ー２で惜敗し、今季初黒星。次節は現在３位と好調なバニーズを撃破して、良い流れを取り戻したいところだ。

前節の南葛戦では、あと１点が遠かった。前半５分に相手にミドルシュートを決められて先制を許したが、同２７分にＭＦ島村美風が左足で同点弾をゲット。だが、後半３９分にペナルティエリア内での競り合いをヘディングで決められて敗戦となった。

平山茶久美監督は「今節で今季初黒星となりましたが、チームとしてはここから前進していくしかないです」とすでに気持ちを切り替えている。バニーズ戦に向けては「1週間しっかり準備し、必ず勝ち点を取りにいきます。相手の特徴を踏まえつつ、自分たちの強みである推進力や攻撃の形をさらに磨き、ホームの力も活かしながら勝利を目指します。チーム全体で課題を共有し、蹴りをつけれるようにメンタル面でも強く戦っていきたいです」と必勝を誓っている。

島村も「自分の中で徐々にパフォーマンスが良くなっているのはわかりますしこれからの試合もチームに貢献していきたいです」と連続ゴールへ意気込んだ。