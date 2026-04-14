女優・黒木華が１４日、都内で主演を務めるフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（２０日スタート、月曜・後１０時）記者会見に共演の野呂佳代らと出席し、「ドンデコルテ」の渡辺銀次のファンであることを明かした。

政界を追い出された主人公（黒木）が“選挙参謀”として、政治素人のスナックのママ（野呂）をスカウトし、都知事選に挑む新たな選挙エンターテインメントを描く。

黒木は本作でバディを組む野呂と、昨年のＭ―１で準優勝となった「ドンデコルテ」の渡辺銀次ファンという共通点があることを告白した。クランクインの３か月前を回想し、黒木が「銀次さん、（３月に開催され、３位になった）Ｒ−１グランプリも見ていました。マクドナルドのＣＭにもレイクのＣＭにもね…」と売れっ子ぶりに驚きの表情。野呂も「どんどん売れていきますよね」と目を丸くした。

黒木と野呂は、渡辺のユーチューブチャンネル「益々荘」の熱心な視聴者といい、野呂は「『益々荘』をきっかけに、銀次さんの振る舞いが素敵だなと応援しています」。黒木も「ついに、私たちが見ていることを認知してくださっているみたいで…」と笑顔で明かした。

２人の止まらない“銀次トーク”に、共演の松下洸平は、思わず「作品の話わい！」とつっこみ、会場は笑いに包まれていた。