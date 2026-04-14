ことし日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災について考えます。今回は、「ドローンとAIで命を救う 警視庁の新システム」です。

■「AI画像解析システム」で即座に分析

熊本地震で最初に震度7を記録した日から14日で10年です。死者数は200人を超え、住宅も20万棟以上が被害を受けるなど、甚大な被害をもたらした熊本地震、救助活動には消防のほか警察もあたりました。

被災地ではこれまで、ドローンを使って上空から状況を把握する取り組みが行われてきましたが、警視庁はさらにもう一歩、この取り組みを進化させようとしています。

一人でも多くの命を救うため、新たに導入を進めているのがドローンで撮影した画像をAIで即座に分析する「AI画像解析システム」です。

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2017年の九州北部豪雨の際に撮影された画像では、どこに人がいるかぱっと見ただけではわかりにくいです。この画像にAIによる解析をかけると、車はアオ、人は茶色の枠で囲まれて、それぞれの位置がわかりやすく表示されるんです。

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さらにこの上の部分みると、personつまりヒトが4人、carつまり車が1台と数の合計が出て、現場の状況がひとめでわかるようになっています。

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また、先ほどよりも少し広い画像ですが、左下部分拡大してみますと、地面の色と同じような茶色の服を着たヒトがいることがわかります。こちらにAIの解析をかけると、4人しっかりと検知されています。

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――人の目で見てわかりづらいケースでも、このように高い精度で検知することができるわけですね。

この新システムでは、ドローンで撮影した画像に映る人や自動車などの位置や数をAIが解析。被害状況を迅速に把握することが可能になります。AIがサポートすることで、これまで人の目だけで確認していたものよりも早く、被災地の状況を把握することが期待されています。

■検知能力向上へ開発進める

さらに、このシステムではAIで解析した画像データを実際の地図上に重ねることで、どこでどんな被害が起きているかがわかる地図を即座に作成できるということです。

実際の地図と画像を照らし合わせることで、被害の大きさをスムーズに把握できたり、土砂崩れや倒木がどこで起きたかを踏まえて救助隊の最適な進入ルートを割り出し、要救助者のもとに迅速に駆けつけることができるなどの効果も期待できます。

――このシステムを活用することで救助に向かう人の助けにもなるんですね。

はい。警視庁は現在、さらなる検知能力の向上などを目指し開発を進めているということです。

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また、災害時などの有事には、警察官は法律に基づいて資格がなくてもドローンを飛ばすことができるということで、警視庁は今後、有事を想定してドローンを操縦できる人材を増やすため、警察官向けの講習を開くなど、来年度以降の実用化にむけて準備を進めています。

警視庁では、今回紹介したAI画像解析システムのほかに、現場の状況を自治体の災害対策本部などに速やかに共有するために、スマートグラスを導入するなど、さまざまな先端技術を被災地に取り入れる動きが進んでいます。

――現場の状況をすぐに伝えることができるということなんですね。

テクノロジーの進歩により人命救助の可能性が広がるなか、我々もいつ起こるかわからない大災害に備えを怠らず、社会全体で防災力を底上げしていくことが必要だと思います。