文字通りチームの先頭に立ち、JABA四国大会の4強入りに貢献した。JR九州・山脇彰太外野手（26）は、不動の1番打者を任されている。九州国際大付（福岡）、上武大を経て今季が入社5年目。揺るがぬ決意を抱きながら、左打席へと向かう。

「後輩が多くなってきたので、プレーで引っ張っていきたい。1番を任されることが多いので、打撃の方で常に先頭に立ちたい」

言葉通り、同大会では打ちまくった。全4試合とも「1番・左翼」で出場し、14打数8安打の打率・571。5四球も選び、出塁率は・684まで達した。ハイライトとして挙げたシーンは、初戦の鷺宮製作所戦。3―2の6回2死二、三塁の第4打席が、その後の躍進につながった。

「あの打席の内容は良かったと思います。反射的にじゃないですが、そんな感じで振りました」

フルカウントからの7球目。相手左腕が投じた外角高めの直球に振り負けなかった。「真っすぐが強いピッチャーというのは頭にありました」。舞い上がった白球が中前で弾む。リードを3点に広げる2点打となり、今季のJABA大会初戦を制した。相手は昨年、都市対抗、日本選手権とも出場を果たした東京都の企業チーム。「そういうチームに勝てないと目標の日本一には届かない」とうなずいた。

自らの悪癖に真正面から向き合い、好結果に結びつけた。「右足（の力）が抜けてしまう癖を四国大会の前に直しました」。オフシーズンから重点的に取り組んできたのがスクワットティー。屈伸運動を1回行ってから、スイングをするというメニューだ。通常のティー打撃に比べ、軸足に体重がしっかりと乗りやすく、自然と重心が下がった打ち方になる。フリー打撃前の意識付けにはもってこいのドリル。四国大会開幕前にも取り入れたことで右足の使い方が改善され、目線がぶれず、投手の投球に対して力を効率よく伝えられるスイングに変わった。

「都市対抗予選は何もできないまま終わりましたし、日本選手権予選は打線が好調だったんですけど、Honda熊本さんには勝てなかった」

攻撃陣を引っ張る一人として、今季にかける思いは強い。2大大会の出場を逃した昨季は、都市対抗、日本選手権の九州地区予選でHonda熊本に3戦全敗。特に日本選手権予選は他の3試合で32得点を挙げながら、宿敵に対しては2試合連続零敗に終わった。「投手陣はいいですが、やっぱり点を取らないと試合では勝てないので…」。今オフは例年以上に中野滋樹監督をはじめとする首脳陣が野手のスイングをチェック。一人一人が克服すべき課題を明確にした上で、バットを振り込んできた。山脇の好調もあり、打線は四国大会4試合で26得点、打率・301。準決勝で敗れはしたが、優勝した日本通運に4―6と食らいついた。

「チームの目標は常に日本一。都市対抗、日本選手権両方とも出て、日本一を目指したいと思います」

悔しい昨季の経験も糧に、まずは2019年以来7年ぶりの都市対抗出場を勝ち取る。