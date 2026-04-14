フラッグが新人で快挙、MJ以来の主要4部門でチームトップ達成…苦しむチームをけん引した規格外ルーキー

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　4月13日（現地時間12日）、NBAはレギュラーシーズンの全日程が終了。NBAドラフト2025の1巡目全体1位でダラス・マーベリックスに指名を受けたクーパー・フラッグは、シーズンを通して規格外の活躍を見せた。


　フラッグのルーキーイヤーは70試合に出場し1試合平均33.5分のプレータイムで、21.0得点6.7リバウンド4.5アシスト1.2スティール0.9ブロックと、NBAのステージでもその実力を遺憾なく発揮した。このスタッツのうち得点とリバウンド、アシスト、スティールでそれぞれがチームハイのアベレージとなり、この4部門をルーキーイヤーでチームリードしたのはマイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズなど）以来の快挙となった。




　今シーズンの新人王候補筆頭と言われ、ケガ人など苦しい状況の中でチームをけん引したフラッグ。NBA史上最年少となる19歳で50得点以上を記録するなど歴史にも名を刻んだ。この好成績が評価されルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得することができるか注目だ。


▼クーパー・フラッグの個人スタッツ

出場試合数：70

プレータイム：33.5分

得点：21.0

リバウンド：6.7

アシスト：4.5

スティール：1.2

ブロック：0.9

フィールドゴール成功率：46.8パーセント

3ポイント成功率：29.5パーセント

フリースロー成功率：82.7パーセント


▼マイケル・ジョーダンの個人スタッツ（ルーキーイヤー：1984－85）

出場試合数：82

プレータイム：38.3分

得点：28.2

リバウンド：6.5

アシスト：5.9

スティール：2.4

ブロック：0.8

フィールドゴール成功率：51.8パーセント

3ポイント成功率：17.3パーセント

フリースロー成功率：84.5パーセント



【動画】NBA史上最年少の19歳で50得点オーバー…クーパー・フラッグが51得点をマーク