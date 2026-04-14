フラッグが新人で快挙、MJ以来の主要4部門でチームトップ達成…苦しむチームをけん引した規格外ルーキー

4月13日（現地時間12日）、NBAはレギュラーシーズンの全日程が終了。NBAドラフト2025の1巡目全体1位でダラス・マーベリックスに指名を受けたクーパー・フラッグは、シーズンを通して規格外の活躍を見せた。

フラッグのルーキーイヤーは70試合に出場し1試合平均33.5分のプレータイムで、21.0得点6.7リバウンド4.5アシスト1.2スティール0.9ブロックと、NBAのステージでもその実力を遺憾なく発揮した。このスタッツのうち得点とリバウンド、アシスト、スティールでそれぞれがチームハイのアベレージとなり、この4部門をルーキーイヤーでチームリードしたのはマイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズなど）以来の快挙となった。



Cooper Flagg. Michael Jordan.

The Mavericks' young star joins MJ as the only rookies since 1973-74 to lead their team in total points, rebounds, assists and steals! 🤯 pic.twitter.com/xRvm1eNBsJ

- NBA (@NBA) April 13, 2026

今シーズンの新人王候補筆頭と言われ、ケガ人など苦しい状況の中でチームをけん引したフラッグ。NBA史上最年少となる19歳で50得点以上を記録するなど歴史にも名を刻んだ。この好成績が評価されルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得することができるか注目だ。

▼クーパー・フラッグの個人スタッツ



出場試合数：70



プレータイム：33.5分



得点：21.0



リバウンド：6.7



アシスト：4.5



スティール：1.2



ブロック：0.9



フィールドゴール成功率：46.8パーセント



3ポイント成功率：29.5パーセント



フリースロー成功率：82.7パーセント

▼マイケル・ジョーダンの個人スタッツ（ルーキーイヤー：1984－85）



出場試合数：82



プレータイム：38.3分



得点：28.2



リバウンド：6.5



アシスト：5.9



スティール：2.4



ブロック：0.8



フィールドゴール成功率：51.8パーセント



3ポイント成功率：17.3パーセント



フリースロー成功率：84.5パーセント

【動画】NBA史上最年少の19歳で50得点オーバー…クーパー・フラッグが51得点をマーク