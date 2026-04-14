フラッグが新人で快挙、MJ以来の主要4部門でチームトップ達成…苦しむチームをけん引した規格外ルーキー
4月13日（現地時間12日）、NBAはレギュラーシーズンの全日程が終了。NBAドラフト2025の1巡目全体1位でダラス・マーベリックスに指名を受けたクーパー・フラッグは、シーズンを通して規格外の活躍を見せた。
フラッグのルーキーイヤーは70試合に出場し1試合平均33.5分のプレータイムで、21.0得点6.7リバウンド4.5アシスト1.2スティール0.9ブロックと、NBAのステージでもその実力を遺憾なく発揮した。このスタッツのうち得点とリバウンド、アシスト、スティールでそれぞれがチームハイのアベレージとなり、この4部門をルーキーイヤーでチームリードしたのはマイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズなど）以来の快挙となった。
Cooper Flagg. Michael Jordan.
The Mavericks' young star joins MJ as the only rookies since 1973-74 to lead their team in total points, rebounds, assists and steals! 🤯 pic.twitter.com/xRvm1eNBsJ
- NBA (@NBA) April 13, 2026
今シーズンの新人王候補筆頭と言われ、ケガ人など苦しい状況の中でチームをけん引したフラッグ。NBA史上最年少となる19歳で50得点以上を記録するなど歴史にも名を刻んだ。この好成績が評価されルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得することができるか注目だ。
▼クーパー・フラッグの個人スタッツ
出場試合数：70
プレータイム：33.5分
得点：21.0
リバウンド：6.7
アシスト：4.5
スティール：1.2
ブロック：0.9
フィールドゴール成功率：46.8パーセント
3ポイント成功率：29.5パーセント
フリースロー成功率：82.7パーセント
▼マイケル・ジョーダンの個人スタッツ（ルーキーイヤー：1984－85）
出場試合数：82
プレータイム：38.3分
得点：28.2
リバウンド：6.5
アシスト：5.9
スティール：2.4
ブロック：0.8
フィールドゴール成功率：51.8パーセント
3ポイント成功率：17.3パーセント
フリースロー成功率：84.5パーセント
【動画】NBA史上最年少の19歳で50得点オーバー…クーパー・フラッグが51得点をマーク