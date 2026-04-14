ＳＫジャパンが後場急伸、前期業績は計画上振れし今期は連続最高益更新を計画

エスケイジャパン<7608.T>が後場急伸。同社は１４日正午に２６年２月期の連結決算発表にあわせ、２７年２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比４．７％増の１７０億円、経常利益は同４．１％増の１９億６０００万円を見込む。今期は過去最高益を連続で更新する計画。前期の業績は計画を上振れして着地しており、好感されたようだ。



配当予想は中間・期末それぞれ１２円の年間２４円とした。同社は３月１日付で株式２分割を実施している。株式分割後ベースで前期の年間配当は２３円５０銭となり、実質増配を計画する。２６年２月期の売上高は１６２億３２００万円（前の期比２２．３％増）、最終利益は１３億３３００万円（同４３．５％増）となった。クレーンゲームなどへのキャラクター商品数の充実を図り、アミューズメント施設向けの販売が好調に推移した。ファンシーグッズ専門店や量販店などへの販売も伸びた。２７年２月期は商品開発やサービス向上に注力するための体制を強化し、持続的な成長を目指す。



出所：MINKABU PRESS