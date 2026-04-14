ファーストコーポレーション<1430.T>は後場急伸している。きょう午後１時ごろ、２６年５月期第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想の修正を開示した。売上高予想を従来予想の４００億円から３６３億円（前期比１６．０％減）に引き下げたものの、最終利益予想を１７億５０００万円から１８億４０００万円（同１０．２％増）に引き上げた。同時に期末一括配当予想は２円増額の４６円（前期実績は４２円）としており、これらを好感した買いが集まっている。



売上高は不動産事業における事業用地の販売件数が当初の想定を下回る。一方、利益面は建設事業における工事採算性の改善交渉が奏功するうえ、不動産事業で高利益率案件の成約が積み重なった。なお、６～２月期の売上高は２３９億８９００万円（前年同期比３１．０％減）、最終利益は９億９７００万円（同１６．８％減）だった。



出所：MINKABU PRESS