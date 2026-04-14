「兄弟っぽい」「めちゃくちゃ仲良し」「イケメン」解説者の林陵平氏が人気アイドルとの2ショット披露
元Jリーガーで解説者の林陵平氏が13日に自身のインスタグラム(@ryohei_hayashi)やX(@Ryohei_h11)を更新し、ダンスボーカルグループ『M!LK』の山中柔太朗さんとのツーショットを披露した。
林氏は先日、サッカー企画でM!LKの公式YouTubeに出演。M!LKの曲「好きすぎて滅!」にかけて「サッカー好きすぎて滅! いつか柔太朗とW解説したいね」と綴り、山中さんと飲食店で撮った写真を投稿した。
ファンからは「めちゃくちゃ仲良し」「あまりにも素敵空間で涙」「お二人仲良しすぎて滅!」「なんか兄弟っぽい」「どっちもお顔が同じ系統ですね イケメンってこと」「ダブル解説早く見てみたい!」などの声が上がっている。
山中さんは俳優としても活躍する24歳。幼少期にサッカーを始め、中学生時代には地元の栃木県選抜に選ばれた経験を持つ。
林氏は先日、サッカー企画でM!LKの公式YouTubeに出演。M!LKの曲「好きすぎて滅!」にかけて「サッカー好きすぎて滅! いつか柔太朗とW解説したいね」と綴り、山中さんと飲食店で撮った写真を投稿した。
ファンからは「めちゃくちゃ仲良し」「あまりにも素敵空間で涙」「お二人仲良しすぎて滅!」「なんか兄弟っぽい」「どっちもお顔が同じ系統ですね イケメンってこと」「ダブル解説早く見てみたい!」などの声が上がっている。
山中さんは俳優としても活躍する24歳。幼少期にサッカーを始め、中学生時代には地元の栃木県選抜に選ばれた経験を持つ。
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