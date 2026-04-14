開催：2026.4.14

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 1 - 8 [レンジャーズ]

MLBの試合が14日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとレンジャーズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノ、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。

1回表、4番 ジェーコブ・バーガー 3球目を打ってセンターへのスリーランホームランでレンジャーズ得点 ATH 0-3 TEX

3回表、4番 ジェーコブ・バーガー 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 ATH 0-4 TEX

8回表、7番 ジョシュ・スミス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 ATH 0-6 TEX、8番 ジョシュア・ヤング 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 ATH 0-8 TEX

8回裏、1番 ローレンス・バトラー 初球を打ってライトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 1-8 TEX

試合は1対8でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのネーサン・イオバルディで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はアスレチックスのルイス・セベリーノで、ここまで0勝2敗0S。

ここまでアスレチックスは8勝8敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方レンジャーズは9勝7敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-14 13:28:23 更新