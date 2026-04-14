アクサスホールディングス <3536> [東証Ｓ] が4月14日後場(13:30)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常損益は300万円の赤字(前年同期は5000万円の赤字)に赤字幅が縮小したが､従来の1億4900万円の黒字予想から一転赤字で着地。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.4倍の2億8600万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結経常損益は4400万円の赤字(前年同期は2000万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.0％→0.1％に悪化した。



株探ニュース